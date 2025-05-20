«سوفوس» تخطط لإطلاق مركز للبيانات في الإمارات

أعلنت سوفوس، الشركة العالمية لحلول الأمن السيبراني للتصدي للهجمات الرقمية، عن خططها لإطلاق مركز جديد للبيانات في دولة الإمارات، قبل نهاية العام الحالي، في خطوة ضمن استراتيجية توسع الشركة بالمنطقة، وتؤكد التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز رقمي عالمي، فضلاً عن تمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من تحسين الأداء.

وتتم استضافة مركز البيانات في بنية «أمازون ويب سيرفيسز» بدولة الإمارات، وقال جيرارد أليسون نائب الرئيس الأول للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سوفوس: «يمثل إطلاق مركز البيانات الجديد، تجسيداً لمهمتنا في حماية المؤسسات من مختلف الأحجام ضد الهجمات السيبرانية».