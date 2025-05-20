جلسة توعية للطلبة الإماراتيين بالمملكة المتحدة حول فرص العمل بالمنظمات المالية

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة، ومكتب الملحقية لشؤون التعليم وعلوم التكنولوجيا في السفارة، جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين الدارسين في المملكة المتحدة، وذلك ضمن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الشباب الإماراتيين وتعزيز وعيهم بالفرص المهنية والتدريبية المتاحة في كبرى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

بناء روابط مهنية

وأكد علي عبدالله شرفي وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، أهمية مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» في فتح آفاق جديدة أمام المواهب والشباب الإماراتيين، وقال: «إن هذه المبادرة تهدف إلى رفع وعي الشباب الإماراتيين ببيئة العمل في المنظمات المالية الدولية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق ببرامج التدريب والإعارة والتوظيف التي توفرها هذه الجهات.

نحن نسعى إلى تمكينهم من بناء شبكة علاقات عالمية تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في صنع القرار العالمي».

وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، خلال كلمته الافتتاحية: «إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي توليه دولة الإمارات لأبنائها الطلبة في الخارج، نؤمن بأهمية إعداد جيل إماراتي شاب متمكن ومطلع على منظومة العمل في المؤسسات الدولية، وقادر على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة عالية. إن هذه الجلسة تمثل منصة لتعزيز الحوار وبناء روابط مهنية تمتد إلى المستقبل».

وقال عبدالرحمن الظاهري ملحق التعليم بالإنابة في مكتب الملحقية لشؤون التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة: تعكس مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة كوادر الإمارات العالمية التزام الوزارة بتمكين الطلبة المبتعثين وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تعزز جاهزيتهم للتميز في بيئات العمل الدولية، وخصوصاً في المجالات المالية والاقتصادية والسياسية، حيث نؤمن بأهمية إعداد جيل إماراتي واثق ومؤهل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة ضمن المؤسسات والمنظمات العالمية، والمساهمة بفاعلية في صنع القرار الدولي.

وشهدت الجلسة عروضاً قدمها ممثلو المؤسسات المالية المشاركة في الجلسة من مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات، وتضمنت أبرز البرامج والمبادرات التي تستهدف الكفاءات الشابة، وآليات التقديم ومتطلبات القبول والتخصصات المطلوبة في هذه المؤسسات.