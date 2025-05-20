1.06 مليار قيراط تجارة الماس عبر دبي في 5 سنوات

كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً لدولة الإمارات، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم.

وجاء الإعلان عن الأرقام خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته الإمارات مؤخرا في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بحضور كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني.

وتتولى الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها.

وتضمّن الاجتماع سلسلة من المناقشات.

واختُتم بجلسة عامة استثنائية، عُقدت للمرة الثانية فقط في تاريخ عملية كيمبرلي الممتد لـ22 عاماً.

وقال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً للإمارات، خلال الجلسة الختامية: «هناك 3 أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن.

السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم نفخر بالكشف عنه.

نحن بحاجة إلى أن تظل عملية كيمبرلي مركّزة ومتماسكة، حتى نتمكن جميعاً من دعم نمو التجارة، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التنمية»