ترامب يقترب من اعتماد صفقة «تيك توك» عبر أمر تنفيذي

ستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي هذا الأسبوع، يوافق بموجبه على صفقة إعادة هيكلة أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة، معتبراً أنها تستوفي المتطلبات القانونية.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ستنص الصفقة المرتقبة، على أن تصبح أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة مملوكة بالأغلبية لمستثمرين أمريكيين.

وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، بثت الأحد، إن الملياردير «روبرت مردوخ» ونجله «لاكلان»، سيكونان جزءاً من مجموعة استثمارية تسعى لشراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض «كارولين ليفت» للشبكة، إن مجلس إدارة «تيك توك» في الولايات المتحدة، سيتكون من سبعة أعضاء، ستة منهم أمريكيون، مشيرة إلى أن «أوراكل» ستشرف على البيانات والخصوصية.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، يسعى ترامب إلى انتزاع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، من يدَي الشركة الأم الصينية «بايت دانس»، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ولتحقيق ذلك، يتفاوض مع بكين بشأن بيع نشاطات التطبيق في الولايات المتحدة، إلى اتحاد من المستثمرين، الذين يصفهم بـ «الوطنيين»، من بينهم حليفه لاري إليسون رئيس شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، ورجل الأعمال مايكل ديل.