وزير الاقتصاد والسياحة يستقبل وفداً لرجال أعمال من كوريا الجنوبية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من رجال الأعمال من كوريا الجنوبية برئاسة جين سيك يون، رئيس مجلس إدارة جمعية التجارة الدولية الكورية (KITA)، الذي ضم 25 شركة كورية تعمل في مجالات متنوعة منها التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في أبوظبي. وأشار إلى احتضان السوق الإماراتية لما يقرب من 1300 شركة كورية، وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 16% مقارنةً بنهاية أغسطس 2024، حيث تعمل هذه الشركات في أنشطة اقتصادية متنوعة.

وأشار معاليه إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز العمل المشترك من أجل فتح مجالات أوسع أمام الشركات الكورية للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها الدولة، وفي هذا الإطار استعرض معاليه الحوافز والمقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الدولة.

وقد وصل عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات قرابة 57 ألف سائح خلال العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 41.5% مقارنةً بعام 2023.