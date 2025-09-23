الكشف عن أجندة فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار» 2025

تحت شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، تنطلق الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر المقبل، لتطرح على جدول أعمالها محاور حيوية تشمل الاستثمار المستدام، والمدن الذكية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التصنيع الذكي، والأمن الغذائي، والسياحة، وتنمية رأس المال البشري.

وقال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»: «تسعى الدورة القادمة لمنتدى الشارقة للاستثمار إلى قيادة حوار استباقي حول المسؤولية الجماعية لمجتمع الأعمال تجاه التحولات البيئية والاجتماعية والتكنولوجية التي تعيد تعريف أولويات الاستثمار في العالم. ونقدم بُعداً جديداً لدور الشارقة بصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر تعزيز الحوار حول أدوات الاستثمار المؤثر».