3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.9 مليارات درهم تمت عبر 1458 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1192 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم، منها 66 مبايعة لأراضٍ، و1055 مبايعة لوحدات سكنية و71 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع أرض تجارية في منطقة النهدة الأولى بقيمة 125 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 599 مليون درهم تمت عبر 215 معاملة، منها 63 رهناً لأراضٍ، و136 رهناً لوحدات سكنية، و26 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 51 هبة بقيمة 326 مليون درهم.