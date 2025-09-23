«العربية للاستثمار الزراعي» تشارك في مؤتمر للغرف التجارية بالصين الشعبية

شارك الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، متحدثاً رئيسياً في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الغرف التجارية وجمعيات الأعمال العالمية 2025، والذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر في مدينة هيفي بالصين.

وخلال كلمته استعرض دور الهيئة في تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال الاستثمار في مشروعات زراعية وغذائية وأيضاً أنشطة نقل التكنولوجيا وخلق شركات عالمية في مشروعات للبلدان العربية، موضحاً أن الهيئة تمتلك تجربة رائدة في إنشاء الشركات وتمويل صغار المزارعين عبر برامج التمويل الأصغر التي حققت نجاحات ملموسة، وأسهمت في تحسين سبل العيش بالمجتمعات الريفية.

كما أوضح أن الهيئة تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتمحور حول تعزيز الأمن الغذائي العربي، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، دعم جهود التنمية المستدامة، توفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات والشراكات من داخل وخارج المنطقة العربية، وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين الجانبين.