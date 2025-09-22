دبي التجاري العالمي يستعرض فرص التطوير المهني للمواطنين بمعرض رؤية 2025

يستعد مركز دبي التجاري العالمي، المركز الرائد في دعم الأعمال واستضافة الفعاليات العالمية في المنطقة، للمشاركة في فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف»، الذي يعقد في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، في القاعات من 1 إلى 4 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويستعرض المركز خلال مشاركته في المعرض مجموعة واسعة من برامج التوظيف والتدريب العملي، الهادفة إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية، وتمكين الشباب من أداء دور أساسي في بناء مستقبل دبي.

ويدعو مركز دبي التجاري العالمي المواطنين الإماراتيين المهتمين بالعمل في العديد من القطاعات، مثل الفعاليات والضيافة والعقارات والمناطق الحرة، وغيرها من القطاعات الحيوية، لزيارة جناحه رقم (A2-5) في قاعة 2، والتعرف إلى مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية المتوفرة للمواطنين الإماراتيين.

وقالت الدكتورة نجاة عبيد الله النائب الأول للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي: «نفخر في مركز دبي التجاري العالمي، بدعمنا لاستراتيجية التوطين في دولة الإمارات، ونحرص بشكل مستمر على توفير فرص مهنية رفيعة المستوى للمواهب الوطنية، كما نسعى لترسيخ بيئة عمل شمولية وداعمة، لتمكين الكفاءات الإماراتية من تنمية مهاراتها، وتولي المناصب القيادية، والمساهمة الفاعلة في مسيرة نجاح المركز، ودفع عجلة التنمية المستدامة في دبي».

يقدم مركز دبي التجاري العالمي مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً للشباب الإماراتي، منها:

• برنامج «لامع»: برنامج القيادة الرائد للخريجين الطموحين، والذي يقدم تدريباً وتوجيهاً للمتدربين، مع منحهم خبرات عملية متنوعة.

• برنامج فنون الطهي: يوفر المركز هذا البرنامج بالشراكة مع كلية دبي للسياحة، ويساعد على صقل المهارات العملية للطهاة الطموحين.

• برنامج المبيعات: صُمم هذا البرنامج خصيصاً لحاملي شهادة الدبلوم، ويدعم المشاركين بالمهارات اللازمة للتميز في عالم المبيعات التنافسي.

• برنامج الضيافة: برنامج تدريبي دوري لمدة 12 شهراً، يتيح للمشاركين التعرف إلى المجالات التشغيلية الرئيسة في مجال الضيافة.

• برنامج التدريب العملي: يوفر البرنامج للمواطنين الإماراتيين فرصاً مميزة في إدارات وأقسام مركز دبي التجاري العالمي.

توظيف بالذكاء الاصطناعي

يوفر جناح مركز دبي التجاري العالمي مجموعة من تقنيات التوظيف الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، بما في ذلك أداة مبتكرة لإنشاء السير الذاتية، وأنظمة ذكية لمطابقة السير الذاتية مع الوظائف، إضافة إلى أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإجراء مقابلات العمل، بهدف تسهيل وتبسيط رحلة الباحثين عن عمل. وتقدم المنصة الرقمية إرشادات عملية للمرشحين في كل خطوة من رحلتهم المهنية، بدءاً من صياغة السيرة الذاتية، واقتراح الوظائف الملائمة، وانتهاءً بالمقابلات، لتوفير عملية توظيف أكثر تنظيماً وكفاءة.

وسيتمكن المواطنون الإماراتيون من لقاء مسؤولي التوظيف في مركز دبي التجاري العالمي بشكل مباشر خلال المعرض. كما سيحظى الزوار بفرصة الاستماع إلى خبرات مجموعة من المهنيين الإماراتيين البارزين، الذين يعملون في مجالات متنوعة في المركز، بهدف مشاركة الخبرات والمعارف.

وأضافت الدكتورة نجاة عبيد الله: «يعد الموظفون الركيزة الأساسية لنجاحنا. وفي مركز دبي التجاري العالمي، نضع على عاتقنا مسؤولية تمكين الكفاءات الإماراتية، من خلال صقل المهارات، وتوفير التدريب، وبيئة العمل المثالية، التي تساعدهم على النجاح في المستقبل. ويوفر معرض «رؤية»، فرصة تفاعلية هامة للتواصل مع الشباب الإماراتي الطموح، ودعمهم في رسم مسارات مهنية، تحقق النجاح للمركز ولدبي، على حد سواء».

يستقطب معرض «رؤية 2025» آلاف الشباب الإماراتيين، وأبرز الشركات وجهات التوظيف في الدولة، على مدار ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات، تشمل ورش عمل، وجلسات لبناء المهارات، إضافة إلى التحديات العملية والتجارب التفاعلية. ويُعد هذا الحدث منصة فريدة من نوعها لإلهام الجيل القادم، ودفع مسيرة التوطين في الدولة.