«اللولو» و«اللول للنقل والمقاولات» يطوران وجهة تسوق في بني ياس شرق

أعلنت لولو للتجزئة عن شراكة استراتيجية مع شركة «اللول» للنقل والمقاولات العامة، لتطوير وجهة تسوق جديدة في بني ياس شرق، وذلك في إطار خطتها لافتتاح 20 متجراً جديداً في المنطقة بحلول عام 2025.

وفي هذا الصدد، وُقّعت مذكرة تفاهم من قِبل علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اللول للنقل والمقاولات العامة، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، بحضور مساعد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة اللول للنقل والمقاولات العامة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.

وبالتعاون مع اللولو، ستتولى شركة اللول للنقل والمقاولات العامة بناء هايبرماركت حديث بمساحة 70,000 قدم مربعة، والذي ستديره لولو هايبر ماركت عند اكتماله. ومن المقرر اكتمال المشروع بنهاية أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يصبح معلماً بارزاً في قطاع التجزئة في المنطقة. تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز قطاع التجزئة المحلي والمساهمة في النمو الاقتصادي. كما أنها تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لكلتا الشركتين لتقديم تجارب تسوق عالمية المستوى مع دعم تنمية المجتمع.

وصرح مسعد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة اللول للنقل والمقاولات العامة: «نحن متحمسون للتعاون مع اللولو في هذا المشروع الرائد. سيوفر الهايبر ماركت الجديد الجودة والقيمة للمتسوقين، وسيخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد المحلي».

وسيضم الهايبر ماركت الجديد مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة، والمنتجات الطازجة، والإلكترونيات، والسلع المنزلية، ومنتجات نمط الحياة، مما يؤكد مكانة اللولو كوجهة التسوق المفضلة في جميع أنحاء المنطقة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لشركة لولو، وسليم في اي، الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية، وسليم إم أيه، مدير العمليات العالمية في لولو، براساد كيه كيه، المدير المالي لشركة لولو، باراميسواران نامبوثيري، مدير الشؤون المالية، سانثوش كومار آر، مدير الحسابات والرقابة، شابو عبد المجيد، مدير العمليات العالمية، أبو بكر تي، مدير لولو أبوظبي.