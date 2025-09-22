"سالك" تحصل على عضوية الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA)

أعلنت الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA)، المُنظمة العالمية الرائدة في قطاع تشغيل أنظمة الطرق المُمولة بالرسوم، عن انضمام شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، لعضوية الرابطة التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها، وتضم في عضويتها المؤسسات والشركات المُشغّلة لأنظمة الطرق المدفوعة والجهات الحكومية، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المؤسسات المُتخصّصة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة "سالك" في القمة العالمية للتعرفة المرورية التي عُقدت في مدينة ليون الفرنسية، وحضرها عددٌ من أبرز القادة والمسؤولين الحكوميين والشركات والجهات العالمية الرائدة في قطاع الطرق والتعرفة المرورية من مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد هذه الخطوة التزام "سالك" المُستمر بتعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المنظمات العالمية، ضمن جهودها الرامية لتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل أنظمة التعرفة المرورية المتقدمة، وتعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للبنية التحتيّة المتطورة في قطاع النقل الذكي والمستدام، حيث يعتبر انضمام "سالك" إلى الرابطة بمثابة شهادة ثقة دولية تعكس ريادة الشركة في منظومة النقل الذكي.

إذ تضم الرابطة التي تأسّست عام 1932، في عضويتها مسؤولين حكوميين وخبراء وممارسين في مجال الطرق والنقل من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات في مجال البنية التحتية للطرق، بما في ذلك الجسور والأنفاق والطرق السريعة، وتشجيع الابتكار والتنمية المستدامة في هذا المجال.

محطة مهمة

وأعرب إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، عن سعادته بانضمام “سالك" إلى الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة، التي تُعد تجمعاً عالمياً يضم أبرز المشغلين والجهات الحكومية المعنية بتطوير حلول التعرفة والتنقل عالمياً، مؤكداً أنها محطة مهمة في مسيرة الشركة، وخطوة لتعزيز حضورها العالمي وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات المُشغلة لأنظمة التعرفة المرورية من مختلف دول العالم.

وقال الحداد: "نفخر بعضوية الرابطة، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في أعمالها وأهدافها، ومشاركة خبراتنا من إمارة دبي، والعمل على رسم ملامح مستقبل التنقل الحضري المستدام، والأهم أننا نعيد التأكيد على طموحنا في استضافة الاجتماع السنوي للرابطة في دبي، المدينة التي تُجسد نموذجاً عالمياً للتنقل الذكي والابتكار."

تعاون مستقبلي

وعلى هامش أعمال القمة، التقى إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي للشركة بأعضاء مجلس إدارة الرابطة، وبحث معهم سبل التعاون الاستراتيجي وفرص استضافة الاجتماع السنوي للرابطة في دبي مستقبلاً، واستعرض ملامح مستقبل التعرفة المرورية والتنقل الذكي.

إذ تُعتبر عضوية "سالك" الجديدة في الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة إضافة نوعية لمسيرتها، وتأكيداً على المكانة الريادية لإمارة دبي في تطوير حلول النقل الذكي والمستدام، حيث تُوفر الرابطة لأعضائها منصّة حيوية لتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التقنيات والتوجّهات في القطاع، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير أنظمة النقل المدفوع وتطبيق مفاهيم التنقل الذكي.

ونجحت "سالك" خلال السنوات القليلة الماضية في إرساء معايير جديدة في تشغيل أنظمة التعرفة المرورية في المنطقة، من خلال اعتمادها نموذج عمل مُتطوّر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بما يضمن توفير تجربة سلسة وفعّالة لمُستخدمي الطرق في دبي، إلى جانب رفد الإمارة بأفضل الحلول المرورية الذكية.

وكانت "سالك" قد حصلت سابقاً على جائزة التميّز للتعرفة المرورية وجائزة التقنية من الرابطة، وغيرها العديد من الجوائز المرموقة، لالتزامها بتطبيق أحدث التقنيات التي تُؤكد قدرتها على رفع أداء أهم شبكة طرق حضرية ذكية في العالم، واعتماد أفضل التقنيات لأنظمة "سالك" الذكية.

شراكات مستقبلية

وبحث الحداد على هامش القمة، سبل تطوير التعاون الاستراتيجي والشراكات واستكشاف مجالات جديدة لدعم منظومة النقل الذكي والمستدام، وذلك مع عددٍ ممثلي المؤسسات الدولية والشركات العالمية، من بينهم الإدارة التنفيذية العليا لشركة "ترانسكور" ممثلة بـ جيم ويسلون الرئيس والرئيس التنفيذي، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات أنظمة التعرفة المتقدمة وحلول التنقل الذكي.

قمة عالمية

وتناول جدول أعمال القمة جلسات حوارية حول عددٍ من الموضوعات المستقبلية، من بينها: "تمويل البنية التحتية: التحديات والحلول"، و"الطرق المستقبلية: تجاوز الحدود الهندسية،" و"الذكاء الاصطناعي على الطرق: إعادة التفكير في التعرفة لعصر الاتصال. كما تضمنت الجلسات مناقشة التحديات المتعلقة بالقوى العاملة في بيئات التشغيل على مدار الساعة، وتقديم خدمات عادلة ومتميزة لكافة المستخدمين، إلى جانب أحدث المستجدات لتعزيز السلامة المرورية العالمية.