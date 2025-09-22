سلطة دبي للخدمات المالية تطلق دفعة 2025 من برنامجها «مسار» لتدريب الخريجين

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن انطلاق دفعة 2025 من برنامجها «مسار» للخريجين، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد المواهب الإماراتية لخوض مضمار العمل في مجال التنظيم المالي، ودعم طموح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قدرات وطنية عالمية المستوى في قطاع الخدمات المالية. وتضم دفعة هذا العام ستة خريجين إماراتيين تم اختيارهم بدقة بناءً على تميزهم الأكاديمي، وإمكاناتهم المهنية الواعدة، والتزامهم بواجب الخدمة العامة، حيث سيشرعون حالياً في رحلة تدريبية لمدة عامين تعدهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الهيئات التنظيمية المالية.

ويدعم إطلاق البرنامج أيضاً مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية عالمياً، وجعلها الوجهة المفضلة لأسواق رأس المال بحلول عام 2033. ومن خلال استثمار سلطة دبي للخدمات المالية في المواهب الإماراتية، وتعزيز الخبرة المحلية في مجال التنظيم المالي؛ فإنها تسهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الرؤية الرامية إلى ضمان النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية.

وعلى مدار 19 عاماً، لعب برنامج خريجي سلطة دبي للخدمات المالية دوراً فاعلاً في رعاية المواهب الإماراتية، وبناء القدرات ضمن مركز دبي المالي العالمي؛ المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد تم تغيير تسمية البرنامج إلى «مسار» كونه يمثل بداية عصر جديد من الاستثمار في المواطنين الإماراتيين، مجسداً رؤية سلطة دبي للخدمات المالية، وحرص دولة الإمارات على تمكين مواطنيها من لعب دور محوري في مستقبلها الاقتصادي.

«مسار» هو برنامج تطويري يستمر لمدة عامين، ويقدم مزيجاً متكاملاً من التعلم المنظم والدعم اللازم للحصول على المؤهلات المهنية، والاندماج بشكل مباشر في وظائف متعددة، واكتساب الخبرة العملية، والتي تندرج جميعها في إطار دعم مسيرة مهنية مجدية تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية.

وبهذه المناسبة، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «يعكس إطلاق برنامج "مسار" التزامنا الراسخ برعاية المواهب الإماراتية، وتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة لمواكبة التعقيدات المتزايدة في المشهد المالي. ويمثل هذا البرنامج ركيزة أساسية في رؤية مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والتي تطمح إلى تمكين الشباب الإماراتي لرسم ملامح مستقبل التنظيم والحوكمة والمرونة الاقتصادية».

وبهذا الصدد، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «طوال 19 عاماً، شكل برنامجنا للخريجين أساساً متيناً لاستراتيجيتنا في تنمية المواهب. ومع "مسار"، فإننا نواصل الارتقاء بهذا الإرث العريق، مانحين نخبة من الشباب الإماراتي فرصة فريدة للتعلم أثناء العمل، والتناوب بين وظائف حيوية متعددة، وبناء قاعدة قوية من المهارات للانطلاق في مسارهم المهني في مجال التنظيم المالي. ونحن نثق أن مساهماتهم ستشكل عنصراً جوهرياً في الحفاظ على مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد».

أظهر خريجو برامج سلطة دبي للخدمات المالية السابقة التزاماً طويل الأجل بالخدمة العامة، حيث ارتقى العديد منهم في مسيرتهم المهنية عبر أقسام متعددة ضمن المؤسسة. كما تقلد العديد منهم مناصب قيادية بارزة، مساهمين في تعزيز قوة ونزاهة مركز دبي المالي العالمي ومنظومة الخدمات المالية بشكل عام.

يعد برنامج «مسار» للخريجين جزءاً من مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات، والمتمثلة في تعزيز الابتكار، وتنمية المواهب، والارتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية على الصعيد العالمي.