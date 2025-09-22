«الإمارات لتموين الطائرات» تطلق أول برنامج للتدريب على فنون الطهي بشراكة كلية دبي للسياحة

أطلقت «الإمارات لتموين الطائرات» برنامجها الأول للتدريب المهني في فنون الطهي، وذلك بالشراكة مع كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في فنون الطهي من خلال التدريب العملي والتعرف المباشر على بيئة العمل، حيث سيتم استقطاب الدفعة الأولى والتي تتضمن 15 متدرباً من جنسيات متنوعة بما فيها الفلبين، أوغندا، الهند، نيبال، غانا، وسريلانكا.

وتم إطلاق البرنامج في الأول من سبتمبر الحالي، وهو يجمع بين المحاضرات النظرية والتدريب الأكاديمي من كلية دبي للسياحة، والخبرة العملية المباشرة داخل مطابخ «الإمارات لتموين الطائرات». وعند إتمام البرنامج، سوف يحصل المشاركون على شهادة المستوى الثالث في فنون الطهي، والمعترف بها دولياً، والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي الاستثمار في البرامج التعليمية والتدريبية، مثل برنامج التدريب المهني في فنون الطهي، في إطار التزام «الإمارات لتموين الطائرات» بإعداد كوادر مؤهلة، والارتقاء بالمعايير الأساسية للمستوى الوظيفي المبتدئ، بما يدعم خطط النمو المستقبلي للشركة، تماشياً مع التوسعات المخطط لها في مطار آل مكتوم الدولي، وزيادة القدرة الاستيعابية في مطار دبي الدولي لتلبية الارتفاع المستمر في الطلب على السفر الجوي.

كما يدعم البرنامج النمو الملحوظ لقطاع فنون الطهي في دبي، ويسهم في تسريع مسارات التطور المهني في مجالي الطهي والضيافة، وسد فجوة المهارات داخل القطاع عبر إعداد كفاءات مؤهلة.

وقال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: «تعد برامج التدريب المهني في فنون الطهي مساراً فعالاً للانطلاق في هذا المجال، إذ تتيح للمتدربين التعرف على متطلبات وتحديات بيئة العمل الاحترافية، مع الاستفادة من خبرات الطهاة المحترفين. ويأتي إطلاق وتطوير برنامج التدريب المهني في فنون الطهي ضمن التزامنا بالارتقاء بالمعايير في صناعة الطهي المتجددة باستمرار، وإعداد كوادر محلية واعدة، وتمكين فرق العمل. ويعود هذا البرنامج بالنفع على أعمالنا وعلى القطاع ككل، ويمثل مساهمتنا في مشهد الطهي المتنامي في دبي وفي صناعة السياحة المزدهرة بالإمارة، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق البرنامج وتعزيز تأثيره خلال السنوات المقبلة».

ومن جانبه، قال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تلتزم كلية دبي للسياحة بتأسيس جيل جديد من الكفاءات المتخصصة في قطاعي السياحة وفنون الطهي. ومن خلال شراكتنا مع «الإمارات لتموين الطائرات» نسعى إلى دعم مكانة دبي العالمية في قطاع الضيافة، وتلبية الطلب المتزايد على خدماته. ويجسد هذا البرنامج ثقافة التعاون والشراكة الحقيقية التي نحرص على تعزيزها، أداة فاعلة لإبراز التنوع والثراء في المقومات السياحية للإمارة، وتقديم تجارب استثنائية وخدمات متميزة للزوار عبر مختلف مراحل رحلتهم. كما نؤكد في هذا الإطار التزامنا المستمر بالابتكار وترسيخ معايير التميز، بما يرسخ مكانة دبي وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، ويسهم في نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتعد «الإمارات لتموين الطائرات» أكبر منشأة من نوعها على مستوى العالم، وتمتد على مساحة 160 ألف متر مربع، وتتمتع بقدرة إنتاجية تفوق 250 ألف وجبة يومياً، تقدمها لأكثر من 100 ناقلة جوية في دبي، بالإضافة إلى خدمات التموين للفعاليات، وإنتاج الأغذية، والضيافة في صالات المطارات.

وتأسست كلية دبي للسياحة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتكون كلية مهنية ذات مستوى عالمي قادرة على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المبتكرة والاستثنائية التي تسهم في دعم وتأهيل الأشخاص الراغبين بالعمل في قطاع السياحة في دبي، وكذلك تحسين قدراتهم ومهاراتهم لتعزيز تطورهم المهني.

وتقدم كلية دبي للسياحة الشهادات الجامعية والدبلوم للدورات المتقدمة في أربعة تخصصات أساسية، وهي: السياحة، والضيافة، وفنون الطهي، والفعاليات. وتتبع هذه البرامج الإطار العام للمؤهلات الوطنية التي حددها المركز الوطني للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وتشرف الكلية كذلك على مبادرة التوطين التي تهدف إلى جذب وتدريب المواطنين للعمل في قطاعات عدة، بما في ذلك السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، ومنصة تدريب المرشد السياحي لمن يرغب بأن يصبح مرشداً سياحياً مرخصاً في دبي.

كما تتولى كلية دبي للسياحة مسؤولية توفير مجموعة برامج تأسيسية عبر الإنترنت مخصصة للعاملين في قطاع السياحة، مثل المنصة التفاعلية «نهج دبي» للمهنيين الذين يتعاملون مباشرة مع الزوار، و«خبير دبي»، المنصة التفاعلية لتدريب وكلاء السفر الدوليين.