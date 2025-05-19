سوق دبي الأفضل عربياً بمكاسب 5.8 مليارات درهم

حلّق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ جلسة 3 يوليو 2008 (17 عاماً تقريباً)، مرتفعا بنسبة 0.66% أو ما يعادل 35.8 نقطة، مسجلا 5491.25 نقطة، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، الاثنين، أولى جلسات الأسبوع لأسهم الإمارات، بمكاسب جاوزت 5.8 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.9 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 960.72 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «باركن» بختام الجلسة، بنسبة 0.32% ليغلق عند 6.29 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 6.78 دراهم، فيما أغلق سهم «دبي الإسلامي» عند 8.03 دراهم مسجلا أعلى مستوى له منذ أبريل 2006.

واستحوذ سهم «ديوا» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ124.14 مليون درهم، تلاه «سالك» بسيولة 117.2 ملايين درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 113.2 مليون درهم مرتفعا 0.75% ليغلق عند 13.45 درهما.

مؤشرات الأسواق العربية

دبي 0.66% +

قطر 0.65% +

مسقط 0.37% +

أبوظبي 0.12% +

البحرين 0.04% +

مصر 1.13% ــ

الكويت 0.31% ــ

السعودية 0.29% ــ