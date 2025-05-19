اتفاقية شراكة بين مركز دبي المالي ومؤتمر سوق الأسهم الدولية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع سوق الأسهم الدولية (IPEM)، المؤتمر الرائد في قطاع رأس المال الخاص، وذلك على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وتُسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة المركز وجهةً عالميةً لاستثمارات رأس المال طويلة الأجل.

ويعتبر مؤتمر سوق الأسهم الدولية، الملتقى الأبرز لقادة الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الذين يُسهمون في تشكيل مستقبل أسواق الأسهم الخاصة. وتنصّ اتفاقية الشراكة الجديدة على استضافة هذا الحدث في دبي، استكمالاً لفعالياته نصف السنوية التي تُقام في فرنسا. وتهدف نسخة المستقبل لمؤتمر سوق الأسهم الدولية، إلى تقديم تجربة تفاعلية غامرة، تُتيح للحضور اكتساب رؤى جديدة، وبناء علاقات استراتيجية، والتفاعل مع المجتمع الأوسع لقطاع الأسهم الخاصة.

منظومة عالمية

كما تسهم الشراكة في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنظومة عالمية المستوى لأسواق الأسهم الخاصة.

ووفقاً لأحدث تصنيفات مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً، وتُصنّف واحدة من 8 مدن عالمية رائدة تتمتع بقدرات مالية «واسعة وعميقة» في جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن كبرى، مثل لندن ونيويورك وباريس.

تحفيز المستثمرين

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ساهمت البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة في تحفيز اهتمام المستثمرين برأس المال الخاص، حيث إنه يشكل أداة استثمارية مرنة وطويلة الأجل، وأقل عرضة لتقلبات السوق قصيرة الأجل. وتُسهم الشراكة مع مؤتمر سوق الأسهم الدولية في تعزيز مكانة دبي والمركز المالي، كوجهة عالمية رائدة لاستثمارات رأس المال طويلة الأجل، كما تتماشى مع رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية في العالم».

تحولات إيجابية

وقال أنطوان كولسون الرئيس التنفيذي لمؤتمر سوق الأسهم الدولية: «تُعد دبي مركزاً عالمياً لرأس المال التحولي، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة مؤتمرنا مستقبلاً، والذي سيجمع تحت مظلته أبرز الشركاء المحدودين والداعمين للابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، وغيرها. ولا تقتصر غاية رأس المال الخاص على الأداء فحسب، وإنما تسهم كذلك في إحداث تحولات إيجابية».

زيارة تعريفية

وتمهيداً لانعقاده في دبي في ديسمبر المقبل، نظم مؤتمر سوق الأسهم الدولية زيارة تعريفية لممثلين عن قطاع رأس المال الخاص العالمي إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حيث شاركوا في فعالية خاصة لهذه المناسبة. وناقش المستثمرون والشركات الداعمة لمنظومة الأسواق الخاصة، سُبل تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر هذه الأسواق، ودور الابتكار والتكنولوجيا في نمو استثمارات رأس المال الخاص، والبيئة الاستثمارية المتغيرة، فضلاً عن المكانة المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع.