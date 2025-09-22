وفد إماراتي يزور بلجيكا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة

اختتم وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة زيارة رسمية ناجحة إلى مملكة بلجيكا هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

وجاءت هذه الزيارة عقب الزيارة الرسمية التي قام بها معالي ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في بلجيكا إلى أبوظبي، والتي التقى خلالها بـسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

عقد الوفد الإماراتي خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين البلجيكيين من بينهم معالي ماثيو بيهيت وزير الطاقة، وسعادة وليم فان دي فورد المبعوث الخاص للمناخ والبيئة، إلى جانب بعض قادة قطاعات الطاقة والاستدامة والشؤون الأكاديمية في بلجيكا.

وأكدت المناقشات التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز شراكات إستراتيجية تدعم أمن الطاقة وتسرّع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وضمن برنامج الزيارة، زار سعادته ميناء أنتويرب - بروج برفقة السيد يوهان كلابس رئيس مجلس إدارة الميناء. كما تخلل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة خليفة ومعهد VITO للبحوث التكنولوجية، أحد أبرز مراكز البحوث في أوروبا، بهدف تعزيز البحث والابتكار المشترك لدعم التحول نحو مستقبل مستدام.

كما تضمنت الزيارة استضافة سفارة دولة الإمارات حفل استقبال رفيع المستوى جمع كبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والبلجيكي في مجالات الحكومة والأعمال والأوساط الأكاديمية، ما شكّل منصة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.

وفي تعليقه على الزيارة، قال سعادة عبدالله بالعلاء: "تعكس هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز العلاقات مع بلجيكا، والعمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي مثل الطاقة النووية والمتجددة والمياه والابتكار. ويجسّد التعاون بين مؤسساتنا العزم المشترك على تحويل الحوار إلى عمل، و بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على كلا البلدين وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي."

وقد أكدت الزيارة على مكانة دولة الإمارات كشريك دولي موثوق في دفع عجلة التحول العالمي في قطاع الطاقة، وأرست أسس التعاون المؤسسي والعلمي والتجاري طويل المدى مع بلجيكا. وضم الوفد الإماراتي ممثلين بارزين من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC)، وجامعة خليفة.