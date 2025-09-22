مالية دبي: تخريج 215 موظفاً من برامج الشهادات المهنية

احتفلت مالية دبي بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برامج الشهادات المهنية التي تنفذها ضمن مبادرة «ماليون»، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المالية الحكومية وتمكين الموظفين من اكتساب المهارات والمعارف المتخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأقامت الدائرة احتفالاً كبيراً في هذه المناسبة، حضره معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وعدد من المديرين العامين والتنفيذيين من جهات حكومة دبي.

وأشاد عبدالله البسطي بمبادرة «ماليون» التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين كفاءات وطنية بمهارات متقدمة ونوعية تمكنها من قيادة مختلف القطاعات الحيوية بجدارة وتميز واقتدار، مؤكداً أن نتائج المبادرة منذ انطلاقتها في عام 2012، تجسد الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز إمكاناتهم في التخصصات المالية والمجالات المرتبطة بها كالتكنولوجيا المالية بما يواكب متطلبات المستقبل ويخدم أهداف الاستدامة المالية.

وقال: «نبارك للخريجين، ونشيد بجهود دائرة المالية وتعاون الجهات الحكومية التي حرصت على بناء وتطوير قدرات كوادرها من خلال المشاركة في هذه البرامج التخصصية المرموقة».

وأعرب عبد الرحمن آل صالح، في كلمة ألقاها أمام الحفل، عن سروره بالإنجازات التي تحققت تحت مظلة «ماليون»، مشيراً إلى أن المبادرة «كانت ولا تزال، مبادرة متفردة شهدت قفزات نوعية متتالية، وأدت دوراً محورياً في صياغة منظومة التطوير والتأهيل للموظفين الماليين في الجهات الحكومية بدبي».

وأكد أنها أسهمت إسهاماً مباشراً، من خلال برامجها المتخصصة، في الإنجازات الريادية التي حققتها حكومة دبي على مدى السنوات الماضية في ميدان الإدارة الرشيدة للمال العام.

وتقدم بالتهنئة إلى موظفي الحكومة الخريجين في برامج الشهادات المهنية التخصصية، الذين بلغ عددهم 215 موظفاً، وقال: «تدرجت «ماليون» من برامج للاحتياجات التدريبية، وصولاً إلى دبلومات مهنية تخصصية في المحاسبة الحكومية، وإدارة المال العام، والمشتريات الحكومية، والمشاريع، لتنتقل أخيراً إلى برامج الشهادات المهنية التخصصية، بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية».

وأكد عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، التزام الدائرة الراسخ بمواصلة مسيرة «ماليون» في تقديم برامج نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميز في الإدارة المالية الحكومية.

وقال: «أثبتت «ماليون» دورها المحوري في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، إذ ساهمت برامجها في رفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من مواكبة أحدث الممارسات العالمية في الإدارة المالية، ما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الحكومي، ولا سيما في التخطيط والتنفيذ المالي الحكومي، ونحن ماضون في دعم هذه المبادرة لتظل رافداً أساسياً لمسيرة التميز والابتكار في حكومة دبي».

وضمت الدفعة نخبة من الكوادر المالية الحكومية التي اجتازت ثلاثة برامج متخصصة بنجاح، هي برنامج «شهادة الإدارة في المالية العامة» الذي تخرج فيه 81 موظفاً من 31 جهة حكومية، وبرنامج «شهادة المشتريات المستدامة» الذي تخرج فيه 74 موظفاً من 28 جهة، فيما احتفى برنامج «الشهادة المهنية الضريبية» بتخريج 60 موظفاً من 28 جهة حكومية.

وبلغ معدل الرضا عن البرامج الثلاثة بين المنتسبين 95%، فيما تجاوز معدل النجاح فيها 98%.