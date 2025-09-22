خالد بالعمى يشارك باجتماع للمصارف المركزية العربية

شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في اجتماع الدورة الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في الجمهورية التونسية. وتناول الاجتماع، وسائل تعزيز استجابة البنوك المركزية لمواجهة الأزمات والتوترات التجارية التي تشهدها الأسواق الدولية، وأطر تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، ومستجدات مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية.

كما حضر اللقاء الذي جمع محافظي البنوك المركزية الخليجية مع رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم عمليات التقييم المتبادل.

وشارك بالعمى كذلك في جلسة نقاشية مصاحبة للاجتماع تحت عنوان: «إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية في ظل تزايد حالة عدم اليقين» بهدف بحث أدوات الاستعداد للأزمات في ظل التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والمشهد العالمي.