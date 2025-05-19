كارتر آند وايت الإماراتية تشارك في «اصنع في الإمارات 2025»

أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية عن مشاركتها في فعالية «اصنع في الإمارات»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، وذلك في مركز أدنيك بأبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري.

وقال عبدالله سعيد النابودة، رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت: «تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الهام في إطار سعينا إلى توطين صناعة منتجاتنا النوعية والفاخرة في دولة الإمارات، لا سيما بعد أن نجحت علامة كارتر آند وايت في حجز موقع لها بين كبريات العلامات العالمية في مجال الأزياء والإكسسوارات. ومع تزايد الطلب وتوسع متاجرنا في عدد من المدن والعواصم الخليجية والعالمية، اتجهنا نحو توطين صناعة منتجاتنا في الدولة، لتكون حاملة لشعار «صُنع في الإمارات»».

وأضاف النابودة: «يمثل توطين صناعة منتجاتنا تحديًا مهمًا في مسيرة الشركة، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بالأيدي العاملة المواطنة الماهرة في مختلف مراحل التصميم والإنتاج والتسويق، لإنتاج منتجات عالية الجودة تتسم بالفخامة، مما يعزز ثقة العملاء والمتسوقين».

وذكر النابودة أن فعالية «اصنع في الإمارات» تدعم الأولويات الوطنية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتشكل مناسبة مهمة لبحث فرص التعاون مع مختلف الشركات والمستثمرين، سواء في قطاع صناعة الملبوسات أو القطاعات الأخرى المرتبطة به، ما يُسهم في تأسيس قطاع صناعي كبير وفاعل، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنافسية العالية.

وأوضح أن قطاع الأزياء والإكسسوارات الخاصة باليخوت والقوارب والطائرات الخاصة يشهد نموًا كبيرًا، خصوصًا في منطقة الخليج العربي، مع تزايد أعداد ملاك اليخوت والطائرات في المنطقة، وسعيهم إلى اقتناء منتجات فاخرة تلبي تطلعاتهم وتمنحهم قيمة مضافة.

وشدد النابودة على أهمية أن تولي الشركات والمؤسسات الوطنية اهتمامًا كبيرًا بالصناعات المحلية، بما يدعم مسيرة نموها وتوسعها.

وأشار إلى أن علامة كارتر آند وايت أثبتت تفوقها، وحازت على إعجاب عملائها في مختلف مناطق تواجدها الإقليمي والعالمي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، وإيطاليا، وإسبانيا، وقريبًا في فرنسا، وعدد من المدن والعواصم العالمية الأخرى.