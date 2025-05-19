محمد أبوالنجا: المشاريع العملاقة والطلب القوي يدفعان سوق دبي العقاري نحو تريليون درهم

أكد محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لشركة أبوالنجا للتطوير العقاري، أن سوق العقارات في دبي يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تصل التعاملات إلى مستوى تريليون درهم في المستقبل القريب، مدفوعةً بسلسلة من المشاريع العملاقة المليارية، والطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.

وأشار أبوالنجا إلى أن إمارة دبي تتمتع بموقع استراتيجي فريد، وتوفر بيئة أعمال متكاملة ومتطورة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العقارية. ونوَّه بأن المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في دبي، مثل "نخلة جبل علي"، و"دبي كريك هاربور"، و"مدينة دبي الجنوب"، ستُسهم في تعزيز نمو سوق العقارات وتحفيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك، سجلت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 وحتى مايو الجاري، متجاوزةً حاجز 90 مليار درهم. كما شهد السوق العقاري تنفيذ 40,500 صفقة عقارية للبيع على المخطط، بقيمة 90 مليار درهم، في حين استحوذت العقارات الجاهزة، التي سجلت 147.4 مليار درهم، على نحو 62% من إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة.

وأضاف أبوالنجا: «وفقًا للبيانات الأخيرة، من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في دبي في النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب جهود الحكومة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة، مما يعزز جاذبية دبي للاستثمارات العقارية».

وقال أبوالنجا: «ما نشهده اليوم في دبي هو نتاج رؤية طموحة واستراتيجية متكاملة تقودها القيادة الرشيدة، التي وضعت العقار في صميم خطط النمو المستدام، وتضم العديد من المقومات التي تدعم هذا النمو، منها التشريعات الجاذبة للمستثمرين، والبنية التحتية المتقدمة، وتطور الأنظمة الرقمية التي تُسرّع وتيرة تسجيل المعاملات وتوفّر أعلى درجات الشفافية والثقة».

وأوضح أبوالنجا أن نمو عدد سكان دبي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بمختلف فئاتها، مما يُسهم في تحفيز النشاط العقاري وزيادة الاستثمارات. كما أن عوائد الإيجار في دبي تُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يجعلها فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين.

وأكد محمد أبوالنجا أن سوق العقارات في دبي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيُّف مع التحديات، وقادر على تحقيق استراتيجيته الطموحة، مشددًا على أن شركة أبوالنجا للتطوير العقاري تضع هذه الرؤية نُصب أعينها في جميع مشاريعها، وتسعى إلى المساهمة الفاعلة في مسيرة دبي نحو أن تصبح العاصمة العقارية الأولى في العالم.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة أبوالنجا للتطوير العقاري عن انطلاق أعمالها رسميًا في إمارة دبي، من خلال ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق «دبي لاند»، و«بوكدرة (نيو هورايزون)»، و«الفرجان»، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة.

وتابع أبوالنجا قائلًا: «نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحوّلات نوعية غير مسبوقة، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من هذا التحول، بدعم من قيادة رشيدة، وسوق ديناميكي، وثقة مستثمرين تتزايد عامًا بعد عام».