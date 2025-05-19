بيع 65% من وحدات «عزيزي سنترال»

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن بيع 65% من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع «عزيزي سنترال» السكني المعاصر في منطقة الفرجان ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الأخير من 2025.

وتتنوع جنسيات المستثمرين لتشمل 31 جنسية مختلفة ويُشكّل المستثمرون الغربيون والأوروبيون، بما في ذلك مواطنو المملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا وهولندا والسويد وكندا، نحو 28% ويشكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مواطنو مصر والجزائر وإيران وتركيا، نسبة 20%، بينما يُشكل مواطنو جنوب آسيا، وخاصةً من الهند وباكستان، 15%. ويشكل المواطنون الإماراتيون 7%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مستثمرين دوليين من دول متنوعة مثل الفلبين والأرجنتين وسريلانكا وإثيوبيا وأفغانستان وتعكس هذه النسب مدى اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمشروع.

مجتمع متصل

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: «نحن فخورون بالإقبال الكبير على «عزيزي سنترال»، حيث تم بيع 65% من الوحدات بالفعل لمستثمرين من جنسيات متنوعة ويُبرز هذا الإنجاز جاذبية منطقة الفرجان كمجتمع متصل وحيوي، ويعزز التزامنا بتقديم مشاريع عالمية المستوى في أبرز المواقع في دبي. ومع تقدم أعمال البناء، نتطلع إلى تسليم مشروع مميز يلبي تطلعات المستثمرين».