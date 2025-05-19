«ستراتا» تُسلم الحزمة الأولى من أجنحة قوارب الكاتاماران F50 عالية السرعة

أكملت ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والمتخصصة في التصنيع المتقدم وصناعة أجزاء هياكل الطائرات، تسليم كامل مكونات الحزمة الأولى والبالغة 24 قطعة من رقائق «تي» الجديدة للأجنحة التي يتم تصنيعها وتصديرها لأسطول قوارب (سيل جي بي) «الكاتاماران»F50 عالية السرعة، حيث يمثل هذا الإنجاز فصلاً جديداً في تنويع محفظة ستراتا الإنتاجية والاستثمارية ما يعزز دورها الصناعي في دعم التقنيات المتطورة بمختلف القطاعات.

وجاء الإعلان عن الإنجاز الجديد لستراتا تبعاً لشراكة قائمة مع SailGP، بطولة السباق العالمية التي تعد واحدة من أسرع بطولات الرياضة والترفيه نمواً حول العالم، حيث ستتولى ستراتا مهمة تصنيع وتوريد الأجزاء والمكونات الرئيسية لقوارب SailGP’s F50 ضمن عدد من الحزم تشمل: أجنحة وأجزاء التيتانيوم المصممة حديثاً، إضافة إلى دفات «تي».

24 قطعة

وبموجب عقد الشراكة، تعمل ستراتا على تصنيع 24 قطعة في كل حزمة لتلبية متطلبات بناء 12 قارباً، ويتم تصنيع هذه الأجنحة من التيتانيوم ووفقاً لتصميم جديد يضمن تحسين أداء قارب SailGP F50. لتصبح بذلك ستراتا صاحبة التميز التشغيلي في هذا السياق. وقد عملت ستراتا بالتعاون مع سيل جي بي على إنجاز تجهيزات التصنيع لاستكمال بقية الأجزاء.

قدرات عالمية

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «يعكس هذا الإنجاز نجاح شراكتنا مع SailGP في دفع عجلة الابتكار، وإثبات قدرات التصنيع المتقدمة في دولة الإمارات على نطاق عالمي. ولا شك أن مساهمة ستراتا التصنيعية في هذا السياق ترفع من مستوى أداء هذه الرياضة، ونعزز أيضاً ريادة أبوظبي في الاستدامة والتميز التكنولوجي وتعزيز التعاون الهادف تحت مظلة التصنيع والإنجاز».

وتابع: «لقد شهدت بفخر كبير دخول الأجنحة الجديدة في السباق الأخير في أوكلاند. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأجنحة الجديدة المصنوعة في ستراتا بمدينة العين بدولة الإمارات في سباق عالمي. وقد كان من المثير للإعجاب رؤية فريق نيوزيلندا يصل إلى سرعات 97.2 كم / ساعة أثناء التدريب، وفريق مبادلة البرازيل SailGP يصل إلى 87.69 كم / ساعة في اليوم الأول من السباق».

شركات نوعية

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: «فخورون بكل ما تنجزه ستراتا وما تحققه من شراكات نوعية، وما تظهره من قدرات تصنيعية عالية الدقة والجودة، فكما حلّقت ستراتا بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات لأساطيل إيرباص وبوينج وبيلاتوس وسواها، فإنها تبحر اليوم باقتدار بالتصنيع لأسطول «سيل جي بي» من قوارب الكاتاماران». وأشار إلى أن الإنجاز الجديد يدعم أفق توسيع نطاق الشراكة المتواصلة بين مبادلة وSailGP، حيث تعد مبادلة الشريك العالمي لهذه البطولة الاستثنائية من القوارب الشراعية.

من جانبه قال راسيل كوتس، الرئيس التنفيذي لـ SailGP: لقد كان تدشين «رقائق تي» الجديدة على أجنحة القوارب أفضل من المتوقع، حيث تم تقديم يومين من السباقات على أعلى مستوى، وذلك أمام أكثر من 25000 مشجع في أوكلاند بنيوزيلندا. ومن الواضح أن بعض الفرق تتكيف بشكل أسرع من غيرها.

وأضاف: نحن نعلم أن هذا الابتكار الجديد ليس سوى بداية لرحلة مستمرة لتعزيز مسيرة السباق الخاص بنا، جنباً إلى جنب مع شركائنا في ستراتا.