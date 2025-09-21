تأثير هامشي في بعض رحلات الناقلات الوطنية إلى أوروبا

شهدت بعض رحلات الناقلات الوطنية تأثيراً محدوداً في رحلاتها إلى بعض الوجهات الأوروبية نتيجة الهجوم الإلكتروني «السيبراني»، الذي استهدف مزود أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات في عدد من المطارات الأوروبية، ما أدى إلى تعطيل مؤقت للعمليات، فقد أظهرت جداول طيران الإمارات أن بعض رحلاتها واجهت تأخيرات محدودة، تم التعامل معها ضمن الإجراءات التشغيلية المعتادة.

وأعلنت الاتحاد للطيران أن بعض رحلاتها تواجه تأخيرات في إجراءات تسجيل الوصول في بروكسل ولندن، بسبب هجوم سيبراني على أنظمة تسجيل المسافرين في عدد من المطارات الأوروبية.

وقالت الشركة إن إجراءات التسجيل في مطاري هيثرو لندن وبروكسل الدولي تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، مؤكدة أن فرقها على الأرض تعمل على مساعدة الضيوف في إتمام إجراءات تسجيل الوصول والحد من أي تأخير في خدماتها.

كما نصحت المسافرين عبر هذين المطارين بضرورة الوصول مبكراً لتقليل أي تأخير محتمل، وأكدت أن الفرق الفنية تواصل العمل لاستعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي، معربة عن اعتذارها للمسافرين عن هذا التأخير الناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.

أما فلاي دبي، فقد واصلت تشغيل رحلاتها إلى مختلف الوجهات الأوروبية بشكل طبيعي، حيث لم تسجل أي تأخيرات وسارت جميع الرحلات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتواصل الناقلات الوطنية متابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة والمطارات الأوروبية، لضمان تقليل أي أثر على المسافرين.

وتؤكد الناقلات التزامها التام بأعلى معايير السلامة والخدمة والجودة التشغيلية، والعمل على الحد من أي اضطرابات تشغيلية ناجمة عن هذا الهجوم الإلكتروني الخارج عن الإرادة.