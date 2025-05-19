الأحواض الجافة العالمية تشارك في تحالف عالمي لتسريع الاستدامة بالقطاع البحري

أعلنت الأحواض الجافة العالمية، لخدمات القطاع البحري والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، مشاركتها في تأسيس التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء.

والتحالف ائتلاف دولي يضم نخبة من شركات أحواض السفن العالمية الرائدة، ويهدف إلى تسريع التحوّل المستدام في قطاع الخدمات البحرية على مستوى العالم.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي إطلاق هذا التحالف الجديد كخطوة متقدمة نحو تسريع اعتماد التقنيات الخضراء، وتحسين الأداء البيئي، ووضع معايير موحدة للبيئة والمجتمع والشركات والاستثمار المستدام عن طريق العمليات التي يقوم بها أعضاء التحالف على مستوى العالم.

وستساهم "الأحواض الجافة العالمية" بدور محوري في توجيه جهود التحالف باعتبارها من الأعضاء المؤسسين، بما يُعزّز مكانة دبي الرائدة مركزا عالميا للخدمات البحرية المستدامة.

ويضم التحالف الجديد في عضويته التأسيسية عدة شركات كبرى، منها الأحواض الجافة العالمية من دولة الإمارات، ومجموعة “أستييريوس لأحواض السفن” من إسبانيا، وشركة "بريدو دراي دوكس" الألمانية، ومجموعة "آي إم سي" لخدمات أحواض السفن في سنغافورة والصين وتايلاند، حيث تغطي عمليات أعضاء التحالف محاور بحرية إستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ويأتي تأسيس هذا التحالف في توقيت محوري يشهده القطاع البحري، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لتقليل الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع أهداف المناخ العالمية.

ويهدف التحالف إلى تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال منصّة للتعاون وتبادل المعرفة والتطوير المشترك، تشمل تقنيات الدفع الهجينة، وتحسين كفاءة السفن، والامتثال للأنظمة الخاصة بالانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي.

وقال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، يُمثل تأسيس التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء تجسيدًا لمسؤوليتنا المشتركة في تسريع وتيرة إزالة الكربون من القطاع البحري، ونفخر في ‘الأحواض الجافة العالمية’ بكوننا من الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة المهمة،

وأعرب عن تطلعه إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين لتحفيز ممارسات أكثر كفاءة واستدامة في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن هذا التحالف يعتبر خطوة متقدمة على مسار الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، وتأكيدًا على الالتزام الدائم بتحقيق قيمة بيئية على المدى البعيد، من خلال تبني التقنيات النظيفة والابتكارات المشتركة.

من جانبه، قال عمران إنامدار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأحواض الجافة العالمية، إنه لطالما شكّل الابتكار والاستدامة جوهراً لرؤية الشركة في مجالي صيانة وإصلاح السفن، واليوم توسّع هذا الالتزام من خلال الشراكة في التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء.

وأضاف أن هذه المبادرة تمنح الشركة فرصة إستراتيجية للتعاون مع مجموعة من أبرز شركات أحواض السفن العالمية، بهدف إحداث تحوّل فعلي في ممارسات بناء وتحويل السفن، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون البنّاء، تعمل الشركة على الارتقاء بمعايير الأداء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة تقديم الحلول العملية إلى السوق.

يذكر أن التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء يُعدّ ثالث مبادرة عالمية رئيسية تدعمها مجموعة موانئ دبي العالمية، بعد تحالف الموانئ الخالية من الانبعاثات، الهادف إلى توفير معدات مناولة الحاويات الكهربائية بأسعار معقولة وقابلة للتوسيع، وتحالف "First Movers Coalition" الذي يركّز على توحيد القدرات الشرائية لأعضائه بهدف تسريع الاستثمار في الحلول الخالية من الانبعاثات.