تجديد انتخاب سيف المدفع رئيساً لمجلس إدارة «الاتحاد العربي للمعارض»

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية عن إعادة انتخاب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رئيساً لمجلس الإدارة لدورة جديدة، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة وجهوده المستمرة في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، وتعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سيف محمد المدفع، وحضره محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية من أعضاء الاتحاد.

وأعرب سيف المدفع عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة على إعادة انتخابه رئيساً للمجلس، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تُعد حافزاً لمواصلة العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، وتعزيز مكانة الاتحاد كمظلة جامعة للدول والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي.