«موانئ أبوظبي» تضع حجر أساس «موانئ نواتوم - محطة لواندا»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شريكيها الأنغوليين «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «موانئ نواتوم – محطة لواندا»، إيذاناً ببدء أحد أكبر مشاريع تحديث وتوسعة الموانئ في أنغولا.

وتستثمر المجموعة 250 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مع إمكانية زيادة الاستثمار إلى 380 مليون دولار على امتداد فترة الامتياز. وستستغرق أعمال الإنشاء في «موانئ نواتوم – محطة لواندا» 18 شهراً، لتوفر بنى تحتية متطورة وأنظمة تقنية متقدمة.

وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»: «يمثل وضع حجر الأساس خطوة مهمة لمجموعة موانئ أبوظبي وأنغولا والمنطقة حيث يجسد المشروع استراتيجيتنا طويلة المدى لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى.