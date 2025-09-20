«دبي التجاري العالمي» يستعرض مجموعة من المسارات الوظيفية

يستعد مركز دبي التجاري العالمي؛ المركز الرائد في دعم الأعمال واستضافة الفعاليات العالمية في المنطقة، للمشاركة في فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف»، الذي يعقد من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري في القاعات من 1 إلى 4 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويستعرض المركز خلال مشاركته في المعرض مجموعة واسعة من برامج التوظيف والتدريب العملي الهادفة إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية وتمكين الشباب من أداء دور أساسي في بناء مستقبل دبي.

ودعا مركز دبي التجاري العالمي المواطنين الإماراتيين المهتمين بالعمل في العديد من القطاعات، مثل الفعاليات والضيافة والعقارات والمناطق الحرة وغيرها من القطاعات الحيوية، لزيارة جناحه رقم (A2-5) في قاعة 2 والتعرف على مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية المتوفرة للمواطنين.

وقالت الدكتورة نجاة عبيدالله، النائب الأول للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي: «نفخر في مركز دبي التجاري العالمي بدعمنا لاستراتيجية التوطين في دولة الإمارات، ونحرص بشكل مستمر على توفير فرص مهنية رفيعة المستوى للمواهب الوطنية.

كما نسعى لترسيخ بيئة عمل شمولية وداعمة لتمكين الكفاءات الإماراتية من تنمية مهاراتها وتولي المناصب القيادية والمساهمة الفاعلة في مسيرة نجاح المركز ودفع عجلة التنمية المستدامة في دبي».

ويقدم المركز مجموعة من البرامج المصممة للشباب الإماراتي، منها برنامج «لامع» حيث برنامج القيادة الرائد للخريجين الطموحين والذي يقدم تدريباً وتوجيهاً للمتدربين. ويوفر جناح مركز دبي التجاري مجموعة من تقنيات التوظيف الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى.