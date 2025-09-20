غرفة الفجيرة تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إستونيا

ثمن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تطور وازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع الإمارات وإستونيا ودفعها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون المثمر، بما يخدم نمو وازدهار اقتصاد الدولتين الصديقتين.

جاء ذلك خلال استقباله ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، بحضور سرور حمد الزوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إستونيا والفجيرة، وفتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال في الإمارة ونظرائهم في إستونيا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية لدى الجانبين.