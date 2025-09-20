5 فعاليات جديدة تثري أجندة الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار»

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن 5 فعاليات جديدة ستسهم في إثراء أجندة الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار»؛ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.

وتضم قائمة الفعاليات الجديدة ضمن أجندة «إكسباند نورث ستار 2025» كلاً من: «منصة سكيل إكس ScaleX» لانطلاقة الشركات الناشئة، و«منطقة تكنولوجيا المستهلك».

و«التأثير الأخضر لنورث ستار»، و«قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط أفريقيا»، و«منتدى الأصول الرقمية»، وتشكل هذه الفعاليات الجديدة إضافة نوعية إلى منظومة «إكسباند نورث ستار»؛ حيث تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التمويل، وفتح آفاق جديدة للتعاون، ضمن مجتمع التكنولوجيا العالمي.

ويجمع المعرض نخبة المؤسسين والمستثمرين ورواد الأعمال من أنحاء العالم، لاستكشاف فرص النمو في دبي، إلى جانب إمكانية الارتقاء بمستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتشكل منصة «سكيل إكس» البرنامج الرسمي لدعم نمو الشركات ضمن فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» دبي 2025، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على 100 من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً على مستوى العالم، وتوفير فرص حقيقية لتوسعها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع البرنامج - المكرس لتسريع وصول شركات التكنولوجيا الناشئة إلى الأسواق - بين الجلسات الافتراضية والتفاعل المباشر خلال الحدث، لربط هذه الشركات بمستثمرين وشركاء استراتيجيين يدعمون توسعها العالمي.

وتأتي «منطقة تكنولوجيا المستهلك» لتوفر منصة داعمة لانطلاق الشركات الناشئة الأكثر إبداعاً في قطاع المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية، حيث تسلط الضوء على الجيل الجديد من رواد الأعمال الذين يطورون تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والمعدات الطبية الذكية، وحلول أنماط الحياة، والمنتجات المتصلة بالإنترنت.

وتضم هذه المنطقة شركات ناشئة جاهزة للعرض التجريبي تحظى بدعم مسرعات أعمال مرموقة، وبرامج ابتكار حكومية، ومراكز متخصصة بالتكنولوجيا العميقة، ما يجعلها نافذة على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستهلك على مستوى العالم.

وتسلّط المنطقة الجديدة المخصصة للاستدامة تحت مسمى «التأثير الأخضر لنورث ستار»، الضوء على الشركات الناشئة التي تقود مسيرة الابتكار لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.