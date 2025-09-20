جمارك دبي تحتفي بتخريج دفعة من برنامج «مسار 33»

احتفلت جمارك دبي، ممثلة في أكاديمية دبي اللوجستية، وبالتعاون مع برنامج «كفاءات» التابع لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج «مسار 33»، الحاصلين على شهادة أخصائي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية، خلال حفل أقيم تحت شعار «شراكة وتمكين».

وأكد راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو حجر الأساس لتحقيق الريادة الاقتصادية.

وأضاف أن الأكاديمية بيت خبرة وطني يسهم في تمكين الأجيال الجديدة وبناء رأس المال البشري القادر على قيادة المستقبل.

واستقطب البرنامج خريجي الثانوية العامة والجامعات من المواطنين غير العاملين، وخضع المشاركون لبرنامج تدريبي مكثف امتد 32 يوماً، شمل جوانب نظرية وميدانية، وينتهي بالتوظيف في كبرى الشركات الرائدة في القطاع اللوجستي.