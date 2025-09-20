«دبي للمجوهرات» تكافئ الفائزين بحملتها ضمن مفاجآت صيف دبي 2025

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن اختتام حملتها السنوية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، التي انطلقت من 27 يونيو حتى 30 أغسطس، في مجموعة من أبرز متاجر المجوهرات في دبي، وشهدت إقبالاً واسعاً من المتسوقين الذين استفادوا من جوائز قيّمة وعروض حصرية.

وأتيحت للمتسوقين الذين أنفقوا 1000 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في سحب للفوز بواحدة من 30 عملة ذهبية مميزة من «عملات دبي مدينة الذهب» بوزن 12 غراماً، حيث جرى الإعلان عن أسماء الفائزين في السحب بتاريخ 11 سبتمبر.

كما حظي حاملو بطاقات فيزا بفرصة مضاعفة من خلال سحب رقمي خاص، أسفر عن فوز 50 متسوقاً بقسائم مجوهرات بقيمة 3500 درهم لكل فائز، بإجمالي 175000 درهم.

وإلى جانب السحوبات قدّمت الحملة مجموعة من العروض الاستثنائية، من بينها هدايا مجانية، وخصومات تصل إلى 50% على رسوم صياغة الذهب، وخدمة استبدال الذهب القديم بالقيمة الكاملة دون أي خصومات، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 70% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

وأكدت ليلى سهيل، رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، أن الحملة جسّدت نجاحاً جديداً يعكس التزام المجموعة بمكافأة عملائها ومنحهم تجارب تسوق فريدة، مشيرة إلى أن المبادرة عززت من مكانة دبي عاصمة للمجوهرات في المنطقة.

وقدّمت المجموعة شكرها العميق لجميع الشركاء والمتاجر المشاركة، بالإضافة إلى المتسوقين الذين أسهموا في نجاح الحملة.