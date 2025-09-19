فيديو | «آيفون 17 برو ماكس» الأكثر تسليماً في دبي

شهدت فروع «آبل» في الإمارات إقبالاً لافتاً من العملاء الذين اصطفوا في طوابير منذ ساعات الصباح الأولى، الجمعة، لاستلام هواتف «آيفون 17»، في أجواء تعكس الحماس المعتاد المصاحب لإصدارات «آبل» الجديدة.

وسلمت متاجر «آبل» في دبي وأبوظبي هواتف الجديدة لأصحاب الحجز مسبقاً، وذلك بعد فتح باب الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر أيلول الجاري.

ولوحظ من خلال عمليات التسليم في فرع «آبل» بـ«دبي مول» الإقبال الكبير في الطلب المسبق على آيفون 17 برو ماكس سعة تخزين 1 تيرابايت و2 تيرابايت.

ويُتوقع أن تتواصل عمليات التسليم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول دفعات إضافية من الأجهزة لتلبية الطلب المرتفع في السوق المحلي.

ولأول مرة قامت شركة «آبل» بتقييد مبيعات يوم الإطلاق لتقتصر على الطلبات المحجوزة مسبقاً والمدفوعة بالكامل، وهي خطوة تهدف إلى السيطرة على الحشود في مراكز التسوق في دبي.

كما اصطف المئات بمتجر «آبل» الرئيسي في كل عواصم العالم مع بدء بيع سلسلة هواتف آيفون 17، في مؤشر على أن مبيعات السلسلة بدأت بداية واعدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتقول «آبل» إن الطراز الأساسي من آيفون 17 يحتوي على شاشة أكثر إشراقاً ومقاومة للخدوش، كما أنه سيحتوي على كاميرا أمامية أفضل، من شأنها أن تجعل الصور الذاتية الأفقية تبدو أفضل.

ويرى محللون أن سلسلة آيفون 17 يمكن أن تعطي دفعة حاسمة في نهاية العام لحصة «آبل» في السوق والشحنات في الصين، والتي تعرضت لضغوط هذا العام بسبب المنافسة الشديدة من شركتي هواوي وشاومي، وسط ضعف طلب المستهلكين.

وقال تشيو لي شوان، وهو محلل بارز في شركة أومديا للأبحاث، إنهم يتوقعون ارتفاع شحنات آيفون في الصين 11% على أساس سنوي في النصف الثاني بفضل سلسلة الهواتف الجديدة، ما يسهم في نمو 5% خلال العام لشركة «آبل» في 2025.

وأضاف: «من المتوقع أن يتفوق آيفون 17 بروماكس على 16 بروماكس بفعل إعادة تصميمه، وهو عامل يحفز عادة الطلب على استبدال الهواتف في الصين».

وتابع: «من المرجح أن يصبح الطراز الأفضل أداء من «آبل» في السوق الصينية في 2026».