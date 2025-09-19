«الأنصاري» تعتمد توزيع 148.5 مليوناً أرباح نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 بقيمة 148.5 مليون درهم، بما يعادل 1.98 فلساً للسهم الواحد، وهو ما يمثل نحو 70% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب.

وسيكون تاريخ آخر موعد للاستحقاق هو الخميس 25 سبتمبر 2025، وتاريخ الاستبعاد من الأرباح هو 26 سبتمبر 2025، على أن يغلق سجل المساهمين 29 سبتمبر 2025، ويتم توزيع الأرباح 15 أكتوبر 2025.

ويأتي التوزيع النقدي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، ويعكس هذا القرار التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى مساهميها، مع الحفاظ على مركز مالي قوي وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الموافقة على توزيع هذه الأرباح تعكس قوة أعمالنا وتركيزنا المستمر على تحقيق القيمة لمساهمينا. وتواصل نتائجنا إثبات مرونة نموذج أعمالنا وفعالية استراتيجيتنا. وبفضل وضعنا المالي القوي، فإننا نواصل التزامنا بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتنا الريادية في قطاع الخدمات المالية».