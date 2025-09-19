بي إتش إم كابيتال تضاعف رأسمالها إلى 400 مليون درهم

أعلنت بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، عن إتمام زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم من خلال طرح أسهم جديدة لمساهمي الشركة، ليرتفع إجمالي رأس المال إلى 400 مليون درهم. وقد حظي الاكتتاب بإقبال لافت من مساهمي الشركة المستحقين للاشتراك بتلك الزيادة، حيث تم تغطية المبلغ المطروح بالكامل وتجاوزت الطلبات عدد الأسهم المطروحة.

وتأتي هذه الزيادة عقب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2025، والتي صادقت بالإجماع على رفع رأس المال من 200 مليون درهم إلى 400 مليون درهم عبر إصدار 200 مليون سهم جديد بقيمة درهم واحد للسهم. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة المالية للشركة ودعم خططها الاستراتيجية للنمو، والتي تشمل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رأس المال في ترسيخ الرؤية طويلة الأمد للشركة، وخلق قيمة مستدامة، وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال: «إن نجاح عملية زيادة رأس المال يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها مساهمونا للشركة. هذا الإنجاز يعزز مركزنا المالي ويفتح آفاقاً أوسع للنمو المستدام، ما يعزز مكانتنا كشركة مالية رائدة في المنطقة.»

من جانبه قال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: «الإقبال الكبير من مساهمينا يؤكد ثقتهم في استراتيجيتنا الطموحة وأدائنا المالي القوي. هذه الخطوة تمكّننا من الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في الأسواق الإقليمية، بما يرسخ أساساً أقوى لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على مساهمينا».