إندونيسيا توسع صادراتها الزراعية عالمياً عبر الإمارات

بحث نائب وزير الزراعة الإندونيسي وامنان سوداريونو، سبل التعاون مع سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، عبدالله سالم الظاهري، خلال زيارة الأخير لمقر الوزارة في جاكرتا.

وتسعى وزارة الزراعة الإندونيسية إلى تعزيز صادراتها من المنتجات الزراعية، وتوسيع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال الاستفادة من المسارات اللوجستية الاستراتيجية، التي توفرها الإمارات.



وقال سوداريونو في تصريحات صحافية: «ناقشنا فرص زيادة صادرات السلع الزراعية الإندونيسية إلى الأسواق العالمية، عبر شبكات التوزيع والخدمات اللوجستية التي توفرها الإمارات.

وأكد أن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لإندونيسيا، بفضل علاقات التعاون الوثيقة بين قيادتي البلدين، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون القائم، لا سيما في مجالات التصدير والتصنيع والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية».

وأضاف: «نرغب في مواصلة وتوسيع الاستثمارات القائمة، مثل مشاريع تصنيع اللحوم، وتصدير السلع الزراعية إلى أسواق الشرق الأوسط، وكذلك الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية».

وأوضح أن الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين لبلاده في منطقة الخليج، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية مثل البيض، والدواجن، والفاكهة، وزيت النخيل، والقرنفل.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية أن الميزان التجاري بين إندونيسيا والإمارات في قطاع المنتجات الزراعية سجل فائضاً بلغ نحو 499.89 مليون دولار خلال 2024.