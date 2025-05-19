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أعمال

رأس الخيمة تستعرض فرصها الاستثمارية في «اصنع في الإمارات»

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البيان

رأس الخيمة


تستعرض رأس الخيمة، خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات» الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، مسيرة التنمية المتسارعة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي توفرها في مختلف القطاعات. 

ويشهد الحدث مشاركة جهات حكومية وشركات قطاع خاص، وهي: هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وغرفة تجارة رأس الخيمة، إلى جانب شركات سيراميك رأس الخيمة، والخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «اصنع في الإمارات» منصة مثالية لترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أسرع المناطق نموّاً وأكثرها تنوعاً اقتصاديّاً بالمنطقة.