رأس الخيمة تستعرض فرصها الاستثمارية في «اصنع في الإمارات»



تستعرض رأس الخيمة، خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات» الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، مسيرة التنمية المتسارعة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي توفرها في مختلف القطاعات.

ويشهد الحدث مشاركة جهات حكومية وشركات قطاع خاص، وهي: هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وغرفة تجارة رأس الخيمة، إلى جانب شركات سيراميك رأس الخيمة، والخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وغيرها.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «اصنع في الإمارات» منصة مثالية لترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أسرع المناطق نموّاً وأكثرها تنوعاً اقتصاديّاً بالمنطقة.