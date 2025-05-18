تعاون بين «ماجد الفطيم للتجزئة» ووزارة الصناعة

أعلنت شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية «كارفور» في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز نمو الصناعات الوطنية من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية عالية الجودة، وذلك في إطار حملة «اصنع في الإمارات».

ويعد هذا التعاون امتداداً لجهود «كارفور» المتواصلة لدعم الموردين والمنتجين والمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة الإمارات، كما أنه يعكس الرؤية المشتركة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» والتي تستهدف تعزيز دور الشركات المحلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم الصناعي من خلال تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير سلاسل توريد أكثر استدامة، وتدعم الاكتفاء الذاتي في الدولة.

وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية إن دولة الإمارات حققت منجزات كبيرة على صعيد القطاع الصناعي، حيث تتبوأ الدولة المركز الأول في المنطقة من حيث التنافسية الصناعية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وكل المبادرات والخطط التابعة لها، والتي تركز على عقد الشراكات، ودعم الاستثمارات، وتعزيز المنتج الوطني بأعلى معايير الجودة، وتوفير كل المزايا والممكنات للصناعات الإماراتية بما يوفر لها النمو، ويحقق مستهدفات القطاع الصناعي، ويوفر للمشاريع والشركات القائمة الفرصة للتطور والتوسع، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، في علاقة تكاملية بين الطرفين.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، يعبر عن مساعي الوزارة لتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، وتوفير الفرص للمنتجات المحلية لعرض منتجاتها، والترويج للمنتجات الإماراتية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية من خلال هذا الترويج، وتشجيع المستهلكين من مواطنين ومقيمين على الإقبال على هذه المنتجات، وجعلها الخيار الأول بالنسبة لهم، وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

من جهته قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: «نفخر بشراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة بتحفيز نمو القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة من خلال تمكين المنتجين المحليين وتوفير الفرص للوصول إلى عملائنا عبر قنوات كارفور المتعددة، من خلال مختلف أرفف عرض المنتجات والترويجات في منافذ البيع والمتاجر التابعة لها. بما يسهم في تسليط الضوء على منتجاتهم عالية الجودة ذات الأسعار التنافسية، حيث سنخصص في أكثر من 126 متجراً في جميع أنحاء الإمارات مساحات للمنتجات المحلية، إلى جانب تقديم عروض ترويجية داخل المتاجر وعبر التطبيق الإلكتروني، وخصومات تصل إلى 35% على منتجات مختارة خلال شهر مايو، لنسهم من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» في جعل المنتجات الوطنية الخيار الأول لعملائنا».

وأضاف: يتماشى هذا الالتزام مع أهداف «عام المجتمع 2025»، إذ إننا ندرك أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على حدٍ سواء، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سنسهم في بناء سلاسل توريد أقوى وأكثر مرونة، وتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا – ما يعكس التزامنا برعاية المجتمعات التي نتواجد فيها.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم التعاون في العديد من المجالات الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز الطلب وزيادة وعي العملاء بالمنتجات المحلية الغذائية وغير الغذائية عالية الجودة التي يتم تصنيعها بكل فخر في الدولة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، واعتماد أفضل الآليات لإبرازها، ورفع وعي العملاء بهذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات.