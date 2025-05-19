دبي تستضيف قمة مجلس سامينا للاتصالات الاثنين المقبل

وتحمل القمة هذا العام شعار «التحول الذكي والمستدام للاقتصادات الرقمية»، في ظل الحاجة المتزايدة لاعتماد نهج ذكي ومستدام لتسريع التحول الرقمي، وتحقيق النمو الرقمي، لا سيما في الأسواق التي يركز عليها مجلس سامينا، استعداداً لسلسلة اجتماعات عالمية مرتقبة، من خلال قمة العشرين.
كما سيتناول الملتقى كيفية تعاون الحكومات والشركات والمنظمين، لضمان ازدهار الأنظمة البيئية الرقمية عبر سياسات واستراتيجيات استثمارية، تدعم التحول الرقمي في عصر الجيل الخامس، والخامس المطوّر والذكاء الاصطناعي، وظهور الشركات التقنية المتكاملة.
كما ستتم مناقشة استخدام أدوات مثل «موجه الاقتصاد الرقمي» لدعم التقدم الرقمي عبر الحدود، وتعزيز الخدمات الحكومية المتمحورة حول المواطن.
وستشهد القمة سلسلة طاولات مستديرة رفيعة المستوى، منها اجتماع تحضيري لوزراء مجموعة العشرين لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من دول المجموعة وخارجها.
كما تستضيف القمة منتدى الهيئات التنظيمية المتعددة، برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات، بمشاركة هيئات خليجية لمناقشة سبل الاستفادة من بنية الجيل الخامس في تعزيز الخدمات البلدية والمدن الذكية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لتطوير الفضاء ومؤتمر الاتصالات الإذاعية، وأخرى حول الأمن السيبراني.