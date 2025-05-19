دبي تستضيف قمة مجلس سامينا للاتصالات الاثنين المقبل

تنطلق الاثنين المقبل بدبي قمة قادة مجلس سامينا للاتصالات لعام 2025، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمنظمين والمستثمرين والتنفيذيين من قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر مناطق جنوب آسيا، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، آسيا الوسطى، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية ودول آسيان، إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير الصناعة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الرقمية، والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المحمولة، وعدد من الشركات والمؤسسات العاملة في المجال.

وأكد بوكار با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة سامينا، في دعوته لقيادات القطاع للمشاركة، أن «قمة قادة سامينا 2025 تسلط الضوء على أهمية الحوار في تحويل الاقتصادات الرقمية بشكل مستدام، من خلال التعاون والاستثمار والدمج الذكي والآمن للذكاء الاصطناعي في بيئة الجيل الخامس، وتوسيع البنية التحتية نحو المناطق غير المخدومة، واعتماد تطبيقات وخدمات مبتكرة، تعيد رسم ملامح المستقبل الرقمي».

وتحمل القمة هذا العام شعار «التحول الذكي والمستدام للاقتصادات الرقمية»، في ظل الحاجة المتزايدة لاعتماد نهج ذكي ومستدام لتسريع التحول الرقمي، وتحقيق النمو الرقمي، لا سيما في الأسواق التي يركز عليها مجلس سامينا، استعداداً لسلسلة اجتماعات عالمية مرتقبة، من خلال قمة العشرين.

كما سيتناول الملتقى كيفية تعاون الحكومات والشركات والمنظمين، لضمان ازدهار الأنظمة البيئية الرقمية عبر سياسات واستراتيجيات استثمارية، تدعم التحول الرقمي في عصر الجيل الخامس، والخامس المطوّر والذكاء الاصطناعي، وظهور الشركات التقنية المتكاملة.

كما ستتم مناقشة استخدام أدوات مثل «موجه الاقتصاد الرقمي» لدعم التقدم الرقمي عبر الحدود، وتعزيز الخدمات الحكومية المتمحورة حول المواطن.

وستشهد القمة سلسلة طاولات مستديرة رفيعة المستوى، منها اجتماع تحضيري لوزراء مجموعة العشرين لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من دول المجموعة وخارجها.

كما تستضيف القمة منتدى الهيئات التنظيمية المتعددة، برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات، بمشاركة هيئات خليجية لمناقشة سبل الاستفادة من بنية الجيل الخامس في تعزيز الخدمات البلدية والمدن الذكية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لتطوير الفضاء ومؤتمر الاتصالات الإذاعية، وأخرى حول الأمن السيبراني.