غرفة الشارقة تحتضن الجلسة الحوارية الثانية لرابطة الإمارات للفرانشايز

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعمال الجلسة الحوارية الثانية لرابطة الإمارات للفرانشايز، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات في قطاع الفرانشايز، إلى جانب مناقشة مستجدات أعمال الرابطة وخطتها التشغيلية لعام 2025.

حضر الجلسة نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وصالح لوتاه، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنى عمران، مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101» التابع لغرفة الشارقة.

وشهدت الجلسة استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز فرص التوسع أمام العلامات التجارية الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما شهدت الجلسة توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين رابطة الإمارات للفرانشايز وكل من شركة فرانكورب الشرق الأوسط، وشركة «مزيد» للحسابات، وديستيك براءات الاختراع، وتهدف الاتفاقيات إلى توثيق علاقات التعاون المتبادل حول تنمية وتطويـــر الامتياز التجاري وتهيئـة بيــئــة الأعمال الداعمـــة لـه كنظام عالمـي للشراكة الإيجابية ونقـــــل الخـبـــرات وأفضـــــل الممارسات.