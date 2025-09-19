«غرفة عجمان» تناقش جهود تصفير البيروقراطية وتقديم خدمات استباقية

أكد مجلس إدارة غرفة عجمان، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المشاركة في البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تسهم في تنمية حجم الصادرات من المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثالث لعام 2025 الذي عقد في مركز «ثرا» لريادة الأعمال برئاسة المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان.

وأكد عبدالله المويجعي، حرص غرفة عجمان على تحديث خدماتها وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للإمارة، وجذب الاستثمارات، واستكشاف أسواق جديدة لمنتجات عجمان، بما يسهم في توسيع نطاق التجارة وتعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر لقيم شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.

والتي شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً تجاوز 40%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وما بلغته قيم شهادات المنشأ الصادرة في عجمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 21.6 مليار درهم.

وناقش الحضور عدد من الموضوعات وجهود غرفة عجمان في مجال «الفرانشايز»، والتعاون مع اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في الإمارة.