مالية دبي تنظم ملتقى متخصصاً بالاستشراف المالي الأسبوع المقبل

تعتزم مالية دبي الأسبوع المقبل تنظيم مؤتمرٍ متخصصٍ في مجال الاستشراف المالي، هو الأول من نوعه في المنطقة. ومن المقرر أن ينعقد «ملتقى حكومة دبي للاستشراف المالي»، عبر الإنترنت الاثنين، المقبل بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

ويهدف الملتقى إلى إبراز المبادرات الاستشرافية التي تطلقها الدائرة، وتوعية الجهات الحكومية بأهمية إدماج منهجيات الاستشراف في الإدارة المالية، إذ من المنتظر أن يشهد تقديم دراسة استشرافية مهمة بعنوان «مستقبل الضريبة في عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2050».

وإطلاق «دليل الاستشراف المالي لحكومة دبي»، فضلاً عن الإعلان عن تأسيس «شبكة الاستشراف المالي لحكومة دبي»، التي تعزز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية في هذا المجال.

وأكد معالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن الملتقى يمثل منصة متفرّدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، ويشكل فرصة لإبراز الدور الريادي لدائرة المالية في استشراف مستقبل الإدارة المالية الحكومية، مشيراً إلى أن تعزيز ثقافة الاستشراف يسهم برفع كفاءة العمل الحكومي ودعم جاهزيته لمواجهة التحولات المستقبلية.

وأكد عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بمالية دبي أن الاستشراف أداة أساسية للتخطيط الاستراتيجي وصناعة المستقبل، لافتاً إلى أن مالية دبي ملتزمة بدعم شركائها الحكوميين لتبني هذا النهج وصولاً إلى منظومة مالية أكثر رشاقة واستدامة.