تفاهم بين «بايبت» ومركز أبوظبي للبلوك تشين ومدينة دا نانغ الفيتنامية

أعلنت «بايبت»، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة سكان مدينة دا نانغ الفيتنامية ومركز أبوظبي للبلوك تشين، وشركة فيريتشينز لأمن الشبكات لدعم منظومة الأصول الرقمية في فيتنام.

وتُعد دا نانغ إحدى أكبر مدن فيتنام ومن المراكز الاقتصادية الرئيسية، حيث منحت الموافقة لتقديم مساحة تجريبية لتقنيات البلوك تشين، ما يجعلها محطة متميزة لقيادة السياسات الطموحة واستقطاب الشراكات الدولية في مجال الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الشركاء لدعم رؤية المدينة في تأسيس مركز تمويل دولي.