مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وهونغ كونغ، وتبني هذه المذكرة على العلاقة الممتدة بين السوقين منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بينهما في مارس 2007.

وجرى توقيع المذكرة في هونغ كونغ، خلال منتدى إنفستوبيا العالمي – هونغ كونغ، بحضور محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبول تشان مو-بو، وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يسلط الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة في تعزيز الروابط المالية بين المنطقتين.

وتهدف المذكرة إلى توسيع الحضور الدولي لسوق أبوظبي وتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، من خلال تسهيل النفاذ المتبادل للأسواق، ودعم تطوير منتجات وخدمات مشتركة تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة.