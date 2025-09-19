«إنفستوبيا العالمية» تطلق أول حواراتها في هونغ كونغ

برئاسة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبول تشان مو-بو، وزير المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، انطلقت أول نسخة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» في هونغ كونغ، لتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية الحديثة للاستثمار والتمويل ودورها في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات، ومناقشة تعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية.

وقال معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة: «يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وهونغ كونغ نمواً متواصلاً، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الإماراتية الصينية المتميزة.

لا سيما أن الإمارات تعد بوابة استراتيجية مهمة لتوسع الشركات الصينية والآسيوية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط شرق العالم بغربه، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومكانتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.

وكذلك امتلاكها شبكة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، ما أسهم في ارتفاع عدد الشركات العاملة في الإمارات إلى أكثر من 1.35 مليون شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025».

وأضاف: «يشكل هذا الحدث فرصة مهمة لاكتشاف مسارات استثمارية جديدة مع شركائنا في هونغ كونغ والصين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير شراكات اقتصادية متنوعة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، إلى جانب تمكين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الآسيوية، ما يعزز من مستويات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».

وأشار إلى أن عدد الشركات من هونغ كونغ التي تعمل في الأسواق الإماراتية بلغ 607 شركات بنهاية يوليو 2025 وبنسبة نمو بلغت أكثر من 20% مقارنةً بنهاية يوليو من العام الماضي».

منصة مهمة

وقال محمد الهاوي: «تُعد «إنفستوبيا العالمية - هونغ كونغ» منصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وهونغ كونغ، لاسيما في القطاعات المستقبلية الواعدة.

وتواصل الإمارات التزامها ببناء شراكات استراتيجية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يعزز الابتكار ويدعم مسيرة النمو المستدام». وتشكل الأسواق الآسيوية إحدى أبرز الوجهات الاقتصادية الواعدة بما تتمتع به من إمكانات نمو متسارعة وفرص استثمارية متنوعة، ما يفتح المجال لزيادة الاستثمارات المتبادلة مع دولة الإمارات، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تحقق قيمة مستدامة.

وشارك بالحدث وفد موسّع من الإمارات ضم مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، حيث حضر هذه النسخة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال.

من ناحية أخرى، عقد عبدالله بن طوق ثلاث لقاءات ثنائية مع سون يالي، وزير الثقافة والسياحة الصيني، ورين هونغبين، رئيس مجلس الصين لترويج التجارة الدولية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.