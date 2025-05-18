"أيه إم الإماراتية" تشارك في "اصنع في الإمارات" بحلول صناعية متقدمة

تشارك مجموعة "أيه إم الإماراتية" المتخصصة في تصنيع وتطوير الأنظمة الدفاعية والأمنية والمدنية في منصة "اصنع في الإمارات" 2025 التي تنطلق غداً وتستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتستعرض "أيه إم الإماراتية" خلال مشاركتها مجموعة متنوعة من الأنظمة الصناعية المتقدمة في مختلف القطاعات لا سيما الصناعات الدفاعية والأمنية والبترول والتعدين وغيرها من القطاعات المدنية الإستراتيجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية المبتكرة التي تُعرض للمرة الأولى في "اصنع في الإمارات" إضافة إلى تقديم حلول صناعية متطورة تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية بما يعكس تميز وتقدم الصناعات الوطنية.

وقال أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن "اصنع في الإمارات" يشكل منصة رائدة تسهم في صياغة مستقبل قطاع الصناعة والتصنيع الذكي لا سيما الصناعات الدفاعية والأمنية والمدنية مما يجسد الدور المحوري لدولة الإمارات في رسم مستقبل قطاع الصناعة العالمي.

وأضاف أن مجموعة "أيه إم الإماراتية" تشارك بجناح للمرة الأولى في "اصنع في الإمارات" تستعرض خلاله العديد من الحلول والأنظمة التكنولوجية المتقدمة التي يتم تطويرها بالكامل بأياد إماراتية في الدولة ما يجسد التطور المستمر الذي يشهده قطاع الصناعة الإماراتي الذي يعتمد على التصنيع الذكي والتقنيات المتطورة.