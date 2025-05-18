«إياتا» يكشف عن خطة عالمية لتحديث عمليات إدارة الأمتعة

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، خارطة طريق عالمية للأمتعة تمتد لعشر سنوات، وتهدف إلى تحديث عمليات إدارة الأمتعة. وتُعد خارطة الطريق ثمرة التعاون بين شركات الخطوط الجوية والمطارات والشركاء في القطاع، وتشتمل على خطة واضحة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز رضا المسافرين.

وقالت مونيكا ميجستريكوفا، مديرة العمليات الأرضية لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «يولي المسافرون أهمية كبيرة للأمتعة، إذ يتوقعون وصولها في الوقت المحدد بعد تسجيلها، وفي حال تأخرها، سيرغبون في معرفة مكانها بالتحديد. وهذا ما يثبته استطلاعٌ للرأي أجراه الاتحاد الدولي للنقل الجوي مؤخراً، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 81% من المسافرين يريدون تحسين خدمة التعقب، ويرغب 74% منهم في تلقي إشعارات في الوقت الحقيقي عبر هواتفهم الذكية، فيما أعرب 67% عن استعدادهم للانتقال إلى البطاقات الإلكترونية للأمتعة. وتسهم خارطة الطريق العالمية للأمتعة في تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الرقمية المؤتمتة لإدارة الأمتعة التي يطلبها المسافرون».

وتركز خارطة الطريق على ثلاثة محاور رئيسية هي، «تبادل المعلومات الخاصة بالأمتعة وتوحيد معايير البيانات من أجل تنسيق آليات مشاركة المعلومات بين شركات الطيران والمطارات والشركاء. ويحظى المسافرون بفوائد عديدة من الانتقال إلى اعتماد المعايير الحديثة لتبادل الرسائل بدلاً من الأنظمة التقليدية للاتصالات الجوية، إذ تسهم التقنية الجديدة في تسريع عمليات التصريح عن الأمتعة، والحد من حالات التأخير الناجمة عن أخطاء البيانات، إلى جانب توفير آلية موثوقة لاستعادة الخدمات عند حدوث المشكلات. كما يسهم الانتقال إلى اعتماد معايير تبادل الرسائل القائمة على واجهة برمجة التطبيقات في تخفيض الإنفاق السنوي لقطاع الطيران على الأنظمة التقليدية للاتصالات الجوية، والبالغ 1 مليار دولار أمريكي».

وتتيح خدمات تعقب الأمتعة وأتمتة العمليات مراقبة الأمتعة طوال مدة الرحلة. ويشمل ذلك استخدام البطاقات الإلكترونية للأمتعة والتعقب باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي وتقنيات الروبوت، ما يتيح للركاب تعقب أمتعتهم في الوقت الحقيقي، ويوفر لهم تجربة سلسة عند تسليم الأمتعة واستلامها.

وتعزيز سلاسة عملية استلام الأمتعة ومكافحة الاحتيال وتحسين تجربة المستخدم، ما يتيح لشركات الطيران معالجة طلبات الاستلام بسرعة أكبر، ويوفر حماية أفضل من عمليات الاحتيال المرتبطة بالأمتعة.

وأضافت ميجستريكوفا: «تأتي خارطة الطريق استكمالاً للجهود المبذولة في المبادرات السابقة والرامية إلى تحديث عمليات إدارة الأمتعة، كما توفر منظوراً شاملاً عن الأهداف المنشودة خلال السنوات العشر القادمة. وتسهم مشاركة جميع الجهات المعنية في هذه الجهود في توفير فرصة استثنائية لتعزيز رضا المسافرين من خلال توفير خدمة رقمية ومؤتمتة ومتمحورة حول العملاء، كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى».

وتنسجم خارطة الطريق العالمية للأمتعة مع جهود الاتحاد الدولي للنقل الجوي الهادفة إلى تحديث العمليات الأرضية وتعزيز مستويات السلامة وتحسين تجربة الركاب. ويتعاون الاتحاد الدولي للنقل الجوي بشكلٍ وثيق مع الجهات المعنية من أجل وضع إرشادات حول آليات التطبيق وتوفير التدريب اللازم ومراقبة التقدم المُحرز.