10 % نمو عدد الشركات الإيطالية في "دبي للسلع"

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تسجيله نمواً بنسبة تقارب 10% في عدد الشركات القادمة من إيطاليا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى ما يزيد على 530 شركة إيطالية.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع اختتام المركز أحدث جولاته الترويجية ضمن سلسلته الرائدة "وجد من أجل التجارة" في مدينتي نابولي وباليرمو، والتي خُصِّصت لتعزيز الروابط التجارية الإقليمية بين دبي وجنوب إيطاليا بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر. وجرى خلال الجولة تعريف أكثر من 260 من قادة الأعمال الإيطاليين بالمكانة المرموقة التي تحتلها دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار، فضلاً عن الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم الشركات من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها وربطها بسلاسة ضمن سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم توسعها وازدهارها في الأسواق الدولية.

وفي ظل الخلفية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققةً بذلك زيادة سنوية تفوق 20%، يرى مركز دبي للسلع المتعددة إمكانات واعدة لترسيخ هذه الروابط في قطاعات استراتيجية لكلا الجانبين، لا سيما في مجالات الأغذية الزراعية والقهوة والمعادن والأحجار الكريمة والطاقة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ومع وصول حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيطاليا إلى 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً بنسبة تقارب 10% في عدد الشركات الإيطالية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتؤكد جولاتنا الترويجية الأخيرة ضمن سلسة ’وجد من أجل التجارة‘ في نابولي وباليرمو على هذا الزخم القوي، وتُبرز الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي بين دبي وجنوب إيطاليا. فأوجه التكامل بيننا واضحة وجلية؛ فكلا المنطقتين تمثلان بوابتين استراتيجيتين لقارتيهما، وتتمتعان بموانئ وخدمات لوجستية عالمية المستوى، كما تحتضنان سلعاً وصناعات ذات شهرة عالمية، بدءاً من القهوة والأغذية الزراعية ووصولاً إلى الطاقة والمعادن والأحجار الكريمة. ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز المزايا التنافسية التي نقدمها، وترسيخ مكانتنا كوجهة مفضلة في دبي للشركات الإيطالية الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها والوصول إلى الأسواق العالمية عالية القيمة".