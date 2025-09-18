دائرة الاقتصاد والسياحة و"دبي للاقتصاد الرقمي" و"بلاج آند بلاي" تطلق مسرّعاً لدعم الشركات الناشئة

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن تعاونهما مع شركة بلاج آند بلاي العالمية في مجال الابتكار، لإطلاق أحد برامج المسرعات الرائدة لتمكين الشركات الناشئة من النمو.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، بدأ البرنامج، الذي يمتد على مدار ثلاثة أشهر، في استقبال طلبات الشركات الناشئة الطموحة التي أصبحت تحقق إيرادات وتسعى إلى التوسع، حيث تتيح هذه المبادرة لهذه الفئة من الشركات إمكانية الانضمام إلى منظومة الابتكار لدبي، لتوفر منصة لها للتواصل مع أبرز المؤسسات العالمية وتحقيق النمو في المنطقة.

وتركز الدفعة الأولى من البرنامج على الشركات العاملة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاتصالات والحلول الرقمية، والتكنولوجيا المالية، باعتبارها قطاعات محورية ضمن مسيرة دبي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي، وهو ما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033.

وستستقطب المبادرة مجموعة من الشركات الناشئة وكذلك المؤسسات الكبرى، مثل دي إتش إل، ودو، وفيزا، لتسهم في تمكين الشراكات الإستراتيجية التي تعمل على تعزيز الابتكار والنجاح التجاري.

وسيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصٍ للتواصل المباشر مع كبرى الشركات، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الإرشاد والتدريب المتخصصة، إلى جانب فرص دخول الأسواق والتعرّف إلى المستثمرين.

كما ستتلقى الشركات الناشئة المختارة دعماً يضمن لها الاستفادة من منظومة الابتكار في دبي والتوسع فيها، أما المؤسسات الكبرى فسيكون أمامها فرصة الوصول المبكر إلى أحدث التقنيات الناشئة، إلى جانب الاستفادة من فرص التعاون مع شركات واعدة لأداءٍ دورٍ فاعل في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للقطاعات المستقبلية.

وبالاعتماد على المنهجية المبتكرة التي تدعمها شركة بلاج آند بلاي، يقدم المسرّع مجموعة من المزايا الرئيسية التي تشمل: التواصل المباشر مع رواد الابتكار العالميين لدى دي إتش إل، ودو، وفيزا، بما يفتح آفاقاً لعقد الشراكات الإستراتيجية، وتجربة الحلول، وبحث فرص التوسع، وتقديم نصائح وإرشادات مهمة من مجموعة من المتخصصين المحليين والدوليين في مجالات تطوير المنتجات والتسويق والتمويل والمبيعات، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكات المستثمرين، والبرامج التثقيفية، والاستشارات والاستفادة من الدعم المباشر لزيارة رأس المال والحصول على التمويل المطلوب.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن إطلاق المسرّع الجديد بالتعاون مع بلاج آند بلاي يعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ويمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة الابتكار في دبي.

ودعا مؤسسي الشركات الطموحين والمبدعين إلى التقديم والمشاركة في هذا البرنامج، الذي يوفر منظومة متكاملة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى، والخبراء، والمستثمرين، كما أنه يقدم فرصة استثنائية للابتكار والنمو والازدهار في دبي.

من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن هذه المبادرة تجسد التزام دبي بريادة المرحلة المقبلة من التحوّل الاقتصادي عبر ربط روّاد الأعمال المبتكرين بفرص تجارية واعدة، وتهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الطموحة من إحداث تأثير طويل الأمد في القطاعات الإستراتيجية الداعمة لنمو الإمارة المستقبلي.

وأوضح أنه من خلال وصل المواهب العالمية بالمؤسسات الرائدة، يعزّز البرنامج دور دبي كجسر يربط بين الأفكار والأسواق، ويكرّس مكانتها كوجهة أولى للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

من ناحيته، قال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاج آند بلاي، إنهم ومن خلال هذه الشراكة، يعملون على تطوير برنامج رائد عالمي المستوى يوفر لرواد الأعمال فرصاً تجارية حقيقية، إلى جانب الإرشاد والدعم الاستثماري اللازم للتوسع.

ويلعب المسرّع الجديد دوراً أساسياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يسعى إلى دعم إنشاء 30 شركة مليارية "يونيكورن"، وتمكين 400 شركة صغيرة ومتوسطة من التوسع عالمياً بحلول عام 2033، بما يعزز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والمواهب.

يُشار إلى أن باب التقديم مفتوح الآن أمام الشركات الناشئة الطموحة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم للانضمام إلى البرنامج والمساهمة في دعم منظومة الابتكار الرائدة في دبي.