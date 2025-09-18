فلاي دبي أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى مولدوفا





دشّنت فلاي دبي أمس رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة المولدفية كيشيناو لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى مولدوفا. ويعكس إطلاق الرحلات إلى كيشيناو التزام الناقلة بفتح أسواق جديدة غير مخدّومة مع توسع شبكة الناقلة في أوروبا.

واستقبلت رحلة فلاي دبي الإفتتاحية عند هبوطها في مطار "يوجين دوغا" الدولي في كيشيناو برشاشات المياه التقليدية ترحيباً بأول رحلة للناقلة لهذه المدينة وكان في إستقبالها كبار مسؤولي المطار برئاسة سيرجيو سبويالا، المدير العام للمطار.

وتعليقاً على بدء العمليات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي:"يسرنا تعزيز رحلاتنا إلى أوروبا بإطلاق رحلتين أسبوعياً إلى كيشيناو. وبصفتها أحدث بواباتنا إلى أوروبا، توفر مولدوفا لعملائنا خيارات أوسع لإستكشاف وجهات لم تكن تحظى بخدمات طيران كافية سابقاً. وهذا يعكس إلتزامنا بتسهيل حركة التجارة والسياحة، مع توفير خيارات سفر مريحة ومتنوعة لمسافرينا من دولة وعبر شبكتنا."

ومن جهته قال سيرجيو سبويالا، المدير العام لمطار يوجين دوغا الدولي في كيشيناو : "سعداء بالترحيب بفلاي دبي في مطار وجين دوغا كيشيناو الدولي. يُعدّ إطلاق هذه الرحلة المباشرة إلى دبي إنجازاً هامًا لمطارنا ولمولدوفا، إذ يتيح فرصاً جديدة للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي. تُعزز هذه الشراكة دورنا كبوابة رئيسية في المنطقة، وتوفر لمسافرينا ربطاً أوسع بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين مولدوفا ودولة الإمارات.

بصفتها عاصمة مولدوفا، تُعد كيشيناو وجهة مثالية للراغبين في إستكشاف وجهات جديدة. تتميز كيشيناو بعمارتها المتنوعة ومعالمها البارزة، مثل قوس النصر، كما أنها موطن لحدائق خلابة، بما في ذلك حديقة الكاتدرائية وحديقة وادي الورود.

يعكس بدء رحلات فلاي دبي إلى كيشيناو الحضور المتنامي للناقلة في أوروبا، مع قرب بدء تشغيل أولى رحلات الناقلة إلى مدينة ياش، وجهتها الثانية في رومانيا، في 19 سبتمبر. وفي ديسمبر المقبل ستنضم فيلنيوس في ليتوانيا وريغا في لاتفيا إلى شبكة فلاي دبي.

ونمت شبكة فلاي دبي المتنامية لتغطي اليوم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل من 94 طائرة من طراز بوينغ 737.

تفاصيل الرحلات

يتم تشغيل الرحلات إلى مطار كيشيناو الدولي مرتين أسبوعياً، يومي الأربعاء والأحد إنطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي وهي ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين خيارات أكثر لرحلات الربط والمتابعة عبر مركز دبي الدولي للطيران.