«صندوق خليفة» يستعرض 15 مشروعاً مبتكراً في منتدى «اصنع في الإمارات»

يستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) أكثر من 15 مشروعاً مبتكراً.

وسيقدم صندوق خليفة خلال هذا المنتدى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموها المستدام وتوسُّعها في الأسواق. وتشمل هذه المبادرات برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي يربط الشركات الناشئة بالمشترين الرئيسيين، وبرنامج «تمكين الصادرات» لتعزيز القدرة التنافسية عالمياً، وبرنامج «تسهيل التمويل» لمعالجة فجوة التمويل عبر حلول مصرفية متقدمة، بالإضافة إلى برنامج الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة الذي يساعد المشاريع على تلبية معايير القيمة المحلية المضافة والمشاركة الفاعلة في المناقصات الحكومية.

كما سيتم خلال المنتدى توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية، من بينها اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين الإماراتيين في القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك، سيتم توقيع اتفاقية مع منصة «اصنع» بهدف التعاون في تطوير برامج تسريع النماذج الأولية للصناعات الخفيفة. ويأتي إطلاق برنامج «مسرعات الصناعات الخفيفة» ضمن جهود صندوق خليفة لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، إذ يوفر البرنامج منظومة شاملة تربط بين رواد الأعمال والمصنّعين والجهات الحكومية والشركاء الصناعيين، مما يسهم في تيسير الإجراءات التنظيمية، وإتاحة الوصول إلى فرص سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، سيتم توقيع اتفاقية مع جامعة خليفة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتعتمد هذه الشراكة على توظيف نقاط القوة لدى الجانبين لإنشاء منظومة متكاملة تساند رواد الأعمال والباحثين والطلاب من خلال توفير الموارد والمعرفة والتمويل اللازم لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.

إلى جانب ذلك، سيشهد الحدث مشاركة أكثر 15 مشروعاً مدعوماً من صندوق خليفة، مما يعكس التنوع والابتكار في ريادة الأعمال الإماراتية، حيث تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، من التكنولوجيا إلى الصناعات الغذائية، ومن التصنيع إلى التجارة والضيافة، ويسهم كل منها في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع حضور الخدمات والمُنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تجسد مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» التزام صندوق خليفة بدعم وتمكين ريادة الأعمال الوطنية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية ضمن منظومة اقتصاد الصقر التي تنتهجها إمارة أبوظبي. ونعمل على ترجمة رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده الابتكار والإنتاج، من خلال تحفيز المشاريع الوطنية وتوفير منصات تتيح لها الانطلاق بثقة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي هذا الصدد، يمثل هذا الحدث فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة، وبناء شراكات جديدة تعزز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ودفع عجلة تقدم وتوسُّع القطاعين الصناعي والتكنولوجي للدولة».